Lo que comenzó como un pasatiempo para un joven pelotero de Villa Kennedy, en Santurce, se convirtió en 32 años de música y fama global. Nuestra línea del tiempo celebra algunos de los momentos más trascendentales en la vida y carrera de Daddy Yankee.

1991

Hay ruido entre los caseríos. Copias de un mixtape por DJ Playero se han multiplicado, retumbando en los radio cassettes de adolescentes que, sin saberlo todavía, le prestan sus oídos al comienzo del reguetón. “Este, ¿quién es?”, pregunta uno de ellos. Es Daddy Yankee. La canción que suena se titula “So Persígueme, No Te Detengas”: el prólogo perfecto para una carrera musical como la suya. Una que, como implora la letra, no se detuvo.

1994

Dispararon a Raymond en la pierna un Día de Reyes en Villa Kennedy. El pelotero de 17 años estaba a punto de firmar un contrato con los Mariners de Seattle. “Esas son las grandes ligas”, le decían sus panas. Ahora, en la camilla del hospital, cree que su futuro se desmorona. Piensa en su hija. No sabe qué hará. Tampoco sabe que en solo un año se convertirá en uno de los precursores de un nuevo género musical.

Yankee cogió impulso después de lanzar su primer álbum, No Mercy, en el 1995. ( Archivo )

1997

Yankee cogió impulso después de lanzar su primer álbum, No Mercy, en el 1995. Ahora está en el estudio afinando los versos que ha escrito para “The Prophecy”, junto a Nas, quien, por su parte, ya es uno de los grandes del hip-hop neoyorkino. “Tienen ojos y no miran, como si tuvieran un vendaje”, se canta Yankee a sí mismo. Y allá afuera, entre los barrios, resuena El Cartel, el primero de sus tres esfuerzos como productor.

2001

Nicky Jam estaba en casa de Daddy Yankee cuando un mensaje de texto lo tomó por sorpresa: “¿Qué es lo que tú quieres de mí?”. Su respuesta pasaría a convertirse en uno de los temas más icónicos junto a Yankee, quienes, en conjunto, se dieron a conocer como Los Cangris. “En La Cama” solidificó la presencia del reguetón entre oyentes del género que, hasta el sol de hoy, le siguen el coro a cualquiera que diga que “quiere la combi completa”.

2002

Es junio y hace calor, pero los jóvenes se desquitan con un party de marquesina. Pusieron El Cartel II: Los Cangris y ElCangri.com, lo último de Daddy Yankee, y todos perrean hasta esbaratarse los bolsillos de sus mahones. Al otro día intentarán recordar la letra de “Latigazo”, querrán volver a mover las caderas al son de “Ella Está Soltera”, y se emocionarán cuando un carro pase, aparentemente de la nada, con “Guayando” a to’ volumen.

Barrio Fino pasaría a dominar las ventas en Latinoamérica y Estados Unidos, obteniendo, además, un Latin Grammy bajo la categoría de Best Urban Music Album. ( Archivo )

2005

Daddy Yankee es recibido con fuegos artificiales en Madison Square Garden. Vigoriza la mirada detrás de sus gafas oscuras, rebuscando entre las 9 mil personas que han venido a escucharlo en vivo. Disimulando su asombro, agarra el micrófono y pregunta: “Are you ready, New York?” En ese mismo año, Barrio Fino pasaría a dominar las ventas en Latinoamérica y Estados Unidos, obteniendo, además, un Latin Grammy bajo la categoría de Best Urban Music Album. Su sencillo más famoso, “Gasolina”, se inmortalizaría, agitando discotecas alrededor del mundo, año tras año.

2006

“¡Esos! Esos son los que quiero”, le dice un niño a su papá, apuntando a los tenis de Daddy Yankee. El éxito de Barrio Fino le posibilitó crear lazos con la marca de calzado Rebook. La colaboración resultó en una colección limitada de zapatos deportivos llamada “DY”, que legitimizó la presencia global del artista tanto en la música como en la moda. Yankee fue el primer reguetonero en lograr algo como esto.

2008

Daddy Yankee y Katiria Soto durante filmación de la película Talento de barrio. ( Archivo )

Daddy Yankee está en el estreno de su película en el Festival de Cine Latino en Nueva York. Era la primera vez que escribía una película. La primera vez que actuaba. La primera vez que producía una banda sonora. Las manos le sudan en aquella sala oscura mientras ve Talento de Barrio por primera vez. En un mes, romperá el récord de taquillas vendidas en un día en la isla. También será distribuida a cines estadounidenses.

2010

Solo han pasado algunas horas desde el lanzamiento de Mundial, el sexto álbum de Daddy Yankee. El disco ya alcanzó el primer lugar en ventas por iTunes en Latinoamérica, con canciones como “Grito Mundial” y “Descontrol” siendo las favoritas entre oyentes. El mundo de la música se ha comenzado a digitalizar y el Big Boss no va a quedarse fuera.

2013

Son los Latin Billboard Awards y Daddy Yankee abre el evento con “Limbo”. Producida para el programa “Zumba Fitness”, la canción le abrió las puertas a un mercado totalmente nuevo en 2011. Dos años después, lleva 52 semanas en el primer puesto de los Billboard Latin Songs, con más de mil millones de reproducciones en YouTube hasta el momento.

Luego de años de enemistad, Daddy Yankee y Don Omar comparten el escenario, “compitiendo” por ser el rey del reguetón en su gira compartida The Kingdom. ( Archivo )

2015

El Coliseo de Puerto Rico parece que va a explotar. Son tantos los gritos de emoción que miembros de la audiencia comienzan a preguntarse si tendrán voz al día siguiente. Pero, no es para menos. Luego de años de enemistad, Daddy Yankee y Don Omar comparten el escenario, “compitiendo” por ser el rey del reguetón en su gira compartida The Kingdom. Las taquillas se vendieron en tiempo récord, todo Puerto Rico parece estar ahí, y al otro día, Primera Hora proclamara a Yankee como el ganador.

2016

“Dímelo papi, ¿estamos activa’os o no estamos activa’os?”, le pregunta Nicky Jam a Daddy Yankee. Los Cangris se han reunido para un concierto inolvidable, el último de cuatro funciones, y ocupan todos los asientos del Coliseo. Durante la noche, aparecen otros grandes del género: Wisin, Arcángel, Ken-Y y Plan B. Es una celebración de Los Cangris. Es un homenaje al génesis del reguetón. Y aquellos viejos amigos de Villa Kennedy sueltan los versos de “Gata Ganster” por primera vez.

Su colaboración con Luis Fonsi les otorga un Latin Grammy por Best Short Form Music Video, aparte de permanecer en el primer puesto de los Billboard Hot 100 por 110 semanas consecutivas y ser el vídeo con la mayor cantidad de reproducciones en YouTube hasta 2020. ( Archivo )

2017

Es el año de “Despacito”. Su colaboración con Luis Fonsi les otorga un Latin Grammy por Best Short Form Music Video, aparte de permanecer en el primer puesto de los Billboard Hot 100 por 110 semanas consecutivas y ser el vídeo con la mayor cantidad de reproducciones en YouTube hasta 2020. También es el año del huracán María, en el que Puerto Rico contó con el apoyo extraordinario de Daddy Yankee, tanto en donaciones como en repartos de suministros. Yankee dijo presente en todas las formas posibles, aquí y en resto del mundo.

Presentación del concierto Con Calma Tour, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. ( Archivo )

2020

2020

“Suena al reguetón de antes”, dice uno de los muchachos. “Sí, pero como que a otra cosa también”, le contesta el otro. Están escuchando “Muévelo” de Daddy Yankee y Nicky Jam. La canción forma parte de la banda sonora para la película Bad Boys for Life. Integra melodías conmemorativas del reguetón de DJ Playero, así como una muestra de uno de los himnos más clásicos del hip-hop de los 90, “Here Come The Hot Steppers”” de Ini Kamoze.

En el 2022 Daddy Yankee anunció su retiro. ( Archivo )

2022

Todos recordamos dónde estábamos y qué hacíamos cuando nos enteramos que Daddy Yankee se retiraría. El rey del reguetón nos movió el piso con un vídeo emotivo en el que expresó: "Me retiro con el mayor de los agradecimientos a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa, televisión, plataformas digitales y a ti, especialmente a ti, que has estado ahí desde el underground, desde la raíz, desde el principio del reguetón". Mientras hablaba, sus ojos se le ablandaron. Parecía que 32 años de vida y música le pasaban por la mente en un flash. A nosotros también.

Daddy Yankee se despedirá en donde todo comenzó: Puerto Rico. El Big Boss tomará control del Coliseo por última vez, desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre, en un espectáculo trascendental. ( Archivo )

2023

Ya es oficial. Daddy Yankee se despedirá en donde todo comenzó: Puerto Rico. El Big Boss tomará control del Coliseo por última vez, desde el 30 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Será un espectáculo trascendental donde fanáticos de todas las edades podrán formar parte de uno de los momentos más culminantes para la historia del reguetón. Porque Daddy Yankee no es solo un cantante, es un movimiento.