En un ejercicio de futilidad, intenté hacer un listado definitivo de las mejores diez canciones de El Jefe de Jefes, pero, claramente, fue una tarea imposible. Eso sí, logré compilar con amistades un playlist en Spotify de más de 100 canciones, perfecto para prepararse para su concierto de retiro en San Juan, Puerto Rico, del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2023.

Habiendo fallado en la encomienda, decidí enfocarme en recordar cinco canciones seminales de Daddy Yankee, presentadas en orden cronológico (para evitar mayores controversias entre sus fans, y me incluyo):

Menciones honoríficas

1. Latigazo (2002)

2. Gata Gangster (2003) feat. Don Omar

3. Seguroski (2003)

4. Lo Que Pasó, Pasó (2004)

5. Rompe (2005)

6. Sácala, del disco Sangre Nueva (2005) feat. Wisin & Yandel, Don Omar y Héctor El Father

7. Pose (2008)

8. Sola Remix (2016) feat. Anuel AA, Farruko, Wisin, Zion y Lennox

9. Con Calma (2019)

So Persígueme (1994)

En 1994, un cassette casero sin arte de portada ni lista de canciones se vendía y distribuía en las calles de Puerto Rico. Era el mixtape número 34 de DJ Playero, una figura clave en la gestación de lo que se convertiría en un nuevo género musical: el reguetón. Para ese entonces, Winchesta y todas sus variantes habían dejado de ser el nombre artístico de quien sería la primera persona en utilizar el término “reguetón” en una canción, en ese Playero 34: Daddy Yankee.

Y toda la gente tiene que mirar y acercarse

Baila el Reggaetón

Este es Daddy Yankee que le canta a la gente

“So Persígueme” es un tema que fusiona las influencias musicales que dieron origen al reguetón: ritmos afrocaribeños como el reggae y el dancehall, así como el hip-hop estadounidense y el rap, género predominante en el underground de Puerto Rico en ese momento. Al mismo tiempo, “So Persígueme” nos presenta, por primera vez, a Daddy Yankee.

En la Cama / La Combi Completa (2001)

“En la Cama” fue el primer sencillo del segundo EP del astro del reguetón, Nicky Jam, incluido en su disco Haciendo escante, producido por DJ Blass y DJ Dicky. No obstante, también representa una de las numerosas colaboraciones de la dupla “Los Cangris”, conformada por Nicky Jam y Daddy Yankee, justo cuando comenzaba un nuevo siglo —y, causalmente, una nueva era en el reguetón—. Este dúo dejó una huella indeleble a principios del 2000, creando éxitos emblemáticos que dieron paso a que el reguetón se desbordara de la delimitación sonora del archipiélago de Puerto Rico a otros puntos del Caribe y América Latina como República Dominicana y Colombia.

Las razones por las que este tema pegó tanto son tan numerosas como las veces que su estribillo ha sido referenciado en otros temas del género urbano.

Con su lírica juguetona y una pista colorida del Sandungero —quien, en ese entonces, experimentaba con elementos del trance y del house—, este temazo nos regaló un gran coro, un hito en la historia de la cultura popular boricua, que, hasta el día de hoy, vociferamos apasionadamente cuando se nos presenta la ocasión:

Y es que yo quiero la combi completa, ¿¡qué!?

[Llene usted el resto del blanco]

Son las Doce (2002)

Aquí no hay objetividad: “Son las Doce” es una de las mejores canciones del Legendaddy, un clásico indiscutible del reguetón. Es parte del disco esencial del género, ElCangri.com, el segundo álbum de estudio de Raymond Ayala, bajo la producción musical del maestro DJ Blass. Este disco nos regaló himnos como “Latigazo”, “Ella Está Soltera” y “Guayando”, estos últimos dos de la mano del otro “Cangri”, Nicky Jam.

“Son las Doce” arranca con su icónico patrón de sintetizador (seguro ya lo estás entonando en tu mente), donde Yankee despliega su imaginación y talento narrativo en una joya musical que nos transporta a una noche de jangueo entre amistades.

Es en este punto que El Jefe nos ordena: “¡Dale hasta abajo!”. Este tema se convirtió en el himno de los jangueos clandestinos de una generación emergente en Puerto Rico, simbolizando el tránsito del reguetón desde el underground hasta su incipiente reconocimiento mainstream.

Gasolina (2004)

Parte del icónico disco Barrio Fino, “Gasolina” es considerada la canción definitiva que abrió las puertas del reguetón al mundo entero. Rompió, como decimos por ahí, mil récords. De hecho, es la primera canción de reguetón en ser incluida en el Registro Nacional de Grabaciones del Congreso de Estados Unidos (¡junto con “Imagine” (1971), de John Lennon!). Según el propio Daddy Yankee, esta canción estuvo a punto de no ser lanzada, pero su firme convicción para incluirla en el álbum se vio recompensada con su éxito histórico.

Inspirada en sus vivencias en Villa Kennedy, “Gasolina” narra la historia de una chica que le encanta salir a “janguear”, específicamente a los característicos parties de marquesina de Puerto Rico —tan arraigados en un contexto histórico y cultural específico de la isla, que no podríamos replicarlos en otro tiempo o espacio, aún si quisiéramos–.

En “Gasolina”, Daddy Yankee nos recuerda por qué su chanteo daba miedo en los noventa (¿quién no ha sentido escalofríos al escuchar su: “Yo nuncame quedo atrás, yo nunca me quedo me quedo me quedomequedomequedo”?). Su rápida entrega verbal y su capacidad para mantener la claridad y el ritmo a lo largo de la canción son encomiables. Vale subrayar que la barra que inicia este tema fue su carta de presentación al mundo:

Who’s this? Da-ddy Yan-kee!

Despacito (2017)

Si “Gasolina” llevó el reguetón a una escala global, “Despacito” fue el tema que cuantificó su éxito por vez primera. Esta canción, producto de la colaboración con el artista pop boricua Luis Fonsi, marcó una evolución significativa en el reguetón contemporáneo (a eso que hoy llamamos “género urbano”), y estableció récords históricos: el 19 de julio de 2017, “Despacito” se convirtió en la canción más stremeada en la historia, con 4,600 millones de reproducciones en plataformas de streaming.

Esta producción vibrante reavivó el interés en el género al fusionar el reguetón y el pop latino con sus progresiones, armonías e instrumentación de ensueño de verano, y líricas que hacen guiño a la salsa romántica de los ochenta, pero realzada por la incomparable influencia del Big Boss, quien nos obsequió este precoro legendario:

Pasito a pasito, suave suavecito

Nos vamo’ pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza