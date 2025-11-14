En Puerto Rico, la diabetes tipo 2 es una enfermedad que afecta a una parte significativa de la población adulta.

Según cifras del Departamento de Salud, cerca de 1 de cada 5 adultos vive con esta realidad, que actualmente es la tercera causa de muerte en la isla.

El impacto es mayor en la población de adultos mayores que además enfrentan otras enfermedades como hipertensión, obesidad y altos niveles de colesterol.

Durante años, las tecnologías avanzadas como las bombas de insulina han estado principalmente disponibles para personas con diabetes tipo 1, lo que ha limitado el acceso de los pacientes con diabetes tipo 2 a opciones para un manejo personalizado.

PUBLICIDAD

El avance: Sistema MiniMed™ 780G

La aprobación reciente de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) para el uso de MiniMed™ 780G en adultos con diabetes tipo 2, representa un cambio de paradigma. Ahora, esta población en Puerto Rico tiene acceso a un sistema automatizado que optimiza el control glucémico contribuyendo a reducir el riesgo de complicaciones asociadas a la diabetes.

En términos simples, el MiniMed™ 780G es una tecnología que monitorea los niveles de glucosa y administra la insulina automáticamente en tiempo real cada cinco minutos, adaptándose a las necesidades de cada paciente. Antes, esta tecnología era principalmente para personas con diabetes tipo 1, pero ahora, muchas más personas pueden beneficiarse.

MiniMed™ 780G ayuda a controlar los niveles de glucosa para mantenerlos en un rango saludable, permitiendo que las personas tengan menos probabilidades de desarrollar problemas graves como enfermedad renal, pérdida de la visión o problemas cardíacos. Esto no solo mantiene a las personas más saludables, sino que también puede representar una mejora en la utilización de los servicios porque hay menos visitas al hospital y menos necesidad de tratamientos costosos más adelante.

“El objetivo de Medtronic es hacer que la vida con diabetes sea lo más simple posible para todos. Al llevar esta tecnología a las personas con diabetes tipo 2, estamos ayudando a más personas a tomar el control de su salud. Se trata de asegurarse de que cada vez más personas tengan acceso a la mejor atención y la última tecnología”, destacó Manuela Uribe, gerente para Medtronic Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La educación es clave en el manejo de la diabetes

Como destacó Adriana Gómez, especialista principal en Adiestramiento y Educación de Medtronic Diabetes, “el avance de las tecnologías para el manejo de la diabetes tipo 2, como las bombas de insulina y los sistemas automatizados, abre nuevas posibilidades para optimizar el control glucémico y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La formación continua de los profesionales de salud juega un papel fundamental para asegurar una integración efectiva y segura de estas innovaciones en la práctica clínica”.

Medtronic ha apostado por una educación adaptada y empática que considera las particularidades lingüísticas y culturales de Puerto Rico. “Contamos con instructores locales expertos que ofrecen acompañamiento personalizado desde el inicio de la terapia y materiales educativos en español, así como recursos visuales y soporte técnico 24/7”, añadió Gómez.

Este enfoque fomenta el empoderamiento del paciente, quien aprende a comprender su enfermedad, usar la tecnología y tomar decisiones informadas para su bienestar diario.

El resultado: Más libertad, mejor calidad de vida

Integrar MiniMed™ 780G y futuras innovaciones como Simplera Sync™ es un compromiso con la equidad en salud, la educación continua y el acompañamiento humano. Como señaló Gómez: “En Medtronic poner al paciente primero es el eje central de nuestra misión. Cada decisión e innovación está orientada a mejorar la vida, la seguridad y el bienestar de quienes confían en nuestras soluciones”.

Si tú o un ser querido vive con diabetes tipo 2, conversa con tu médico sobre las nuevas opciones disponibles.

Infórmate, participa en programas educativos y descubre cómo la tecnología y la educación pueden ayudarte a vivir con mayor libertad y salud.