En los albores de la década de los noventa, mientras Brenda González Santini estaba inmersa en las labores creativas de las agencias donde se destacaba como publicista, su vida cobró un rumbo distinto… Enfrentó el gran desafío de renunciar para lanzarse al universo freelance.

Treinta años después, la fundadora y CEO de Adworks Corp. recuerda ese periodo de su vida como uno que se enmarcó, en gran medida, por la urgencia de crear un espacio que se adaptara a las realidades de las madres solteras y que le permitiera integrarse más a la vida de sus dos hijos.

“La inspiración de Adworks no nace de una visión específica ni de un ‘business plan’, sino de una necesidad de mamá soltera, que estaba acostumbrada a salir a las diez de la noche casi todos los días, con dos hijos pequeños… se me hacía muy difícil no poder verlos como quería”, acertó la empresaria. (este texto está en cita, pero parece tener continuidad entre párrafo y párrafo, de ser así, sería mejor ponerlo como texto o poner otra cita.)

PUBLICIDAD

Para aquel entonces, González Santini ya contaba con amplia experiencia en el gremio, pues había fungido como líder creativa en distintas agencias de publicidad y tuvo la suerte, según recuerda, de haber creado relaciones duraderas con algunos de sus clientes, que luego la seguirían en su gesta futura.

(Poner en párrafo aparte) “Tuve la bendición de tener un cliente que, al saber que me iba por mi cuenta, confió en mi trabajo y fue mi primer cliente: Pizzería Uno. Tres décadas después, todavía tenemos esa cuenta y su hijo está ahora con nosotros”, sostuvo González Santini, celebrando la importancia de promover un ambiente colaborativo con su clientela como receta para mantener relaciones sostenibles.

El equipo de Adworks Corp. se caracteriza por su compromiso. ( Suministrada )

A estos efectos, en sus 30 años de fundación, Adworks Corp. no ha estado ajeno a los grandes retos que han impactado la operacionalización de sus servicios, que incluyen desde la llegada de la era digital y las redes sociales, los desastres naturales del 2017 y la pandemia de COVID-19 hasta la pérdida de cuentas que forzaron una reducción en su personal. De esta forma, la empresa conoce de primera mano el valor de reinventarse en tiempos de adversidad.

“Siempre hemos estado en constante adaptación, desde nuestros inicios, cuando trabajábamos a papel y negativos (en referencia a la fotografía análoga), o cuando la televisión tenía presupuestos inmensos para realizar anuncios, [o cuando tuvimos que] ajustarnos al colapso del mercado de bienes raíces, que componía más de la mitad de nuestras cuentas y nos obligó a salir y expandir nuestro alcance en otros temas no relacionados. Todo era muy distinto a la inmediatez que se exige en nuestro trabajo hoy en día”, recordó González Santini.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la empresaria le adjudicó el éxito de la transformación de la empresa, en parte, al factor de que actualmente Adworks Corp. cuenta con la representación de cinco generaciones. De hecho, con doce años de experiencia en la industria, su hija Camila Sagardía González, actualmente funge como vicepresidenta de la compañía.

A juicio de Sagardía González, algunas de las características que destacan el ambiente laboral de Adworks son el resultado de que, además de centralizar a las mujeres en posiciones de liderato, esta misión se aborda desde un lente sensible a las responsabilidades de las madres en su plantel. Esto, adujo, “sentó un precedente para después del huracán María, lo que fue bien fuerte porque todos los planes se pusieron en pausa y sufrimos un golpe económico grande, pero buscamos la manera de asegurar los empleos y se tomaron medidas para acoplarnos a ese momento de crisis y atraer talento”, indicó la vicepresidenta y directora digital.

Asimismo, propio de las transformaciones cíclicas a las que se ha expuesto Adworks, la agencia incorporó un sistema de días laborables de cuatro días por semana, de manera que, mediante un sistema rotativo y de adiestramiento, han podido garantizar 4-day work weeks en su modelo de trabajo. Esto, según abundó, ha tenido una acogida extraordinaria y formó parte de un proceso de “repensar nuestro sistema y priorizar los intereses de las nuevas generaciones que valoran mayor balance entre el ocio y el trabajo (o work-life balance). Desde entonces, hemos asumido un acercamiento que pone a la gente primero porque, a final de cuentas, vendemos talento y ese talento tenemos que atraerlo, retenerlo e inspirarlo”, concluyó Sagardía González.

De cara al futuro, Caridad Leal Llenin, vicepresidenta de Finanzas de Adworks, confirmó que la agencia deberá preservar sus valores de manera que mantengan como norte el trabajo duro y la apertura hacia la evolución constante y el aprendizaje. Este acercamiento, explicó, ya le ha asegurado tres cuentas nuevas desde el comienzo del año y augura mucha más. “Todo nuestro equipo, en medios, el gerencial, todas nos tenemos que sentir sumamente orgullosas y privilegiadas de que nos sigan tocando las puertas y buscando por la calidad del trabajo que sale de aquí”, puntualizó.