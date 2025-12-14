Hace más de diez años, la empresa AirLife se estableció en Puerto Rico con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mediante una tecnología de purificación de aire para los vehículos de motor.

Desde entonces, su crecimiento ha sido firme, con presencia en más de 100 centros de servicio autorizados en toda la isla y abarcando cerca del 70 % de los concesionarios de la isla, en donde se ofrece el servicio, considerado como un aliado de la salud del conductor y los pasajeros.

Se trata de una tecnología libre de químicos [en su totalidad], que ayuda a reducir los riesgos de infección, ya que elimina el 99.99 % de los microorganismos y malos olores en el interior del automóvil.

Con presencia en unos 15 países —entre estos México, España, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala y Estados Unidos— la compañía llegó a Puerto Rico a finales de 2014 y “oficialmente arrancamos en el mercado en 2015”.

Así lo estableció el gerente general, Juan Arce Santana, al afirmar que la operación local es propiedad de puertorriqueños y provee empleo a seis personas.

“En Puerto Rico, vimos la oportunidad porque aquí se utiliza mucho el aire acondicionado. Por nuestro clima, básicamente caluroso todo el año, su uso excesivo crea un efecto negativo en el aire, pues se genera mucho hongo por la humedad y los microorganismos se pueden acumular dentro del vehículo”, explicó.

Agregó que el servicio se trabaja directamente con los concesionarios de autos “en las distintas marcas que hay en la isla”.

“El servicio es bastante fácil de conseguir. Cuando el cliente va al concesionario para realizar el mantenimiento preventivo, ya sea un cambio de aceite y filtro, cambio en filtro de cabina, o el servicio que el cliente solicite, AirLife es una de las opciones que se le ofrece”, detalló.

Según Arce Santana, la empresa “provee unas máquinas al concesionario que trabajan utilizando el mismo aire del vehículo; no tiene químicos, es un servicio de ionización”.

“Básicamente, lo que se hace es colocar la máquina dentro del vehículo por unos 20 minutos y, en ese tiempo, limpia el ambiente, eliminando el 99.99 % de los microorganismos y los malos olores”, explicó.

De hecho, “es un servicio que también se presenta como una solución de salud para personas con problemas respiratorios y alergias. No se trata solo de que el interior esté en mal estado, lo importante es que el cliente comprenda que es un beneficio”, apuntó.

Igualmente, aseguró que el producto ha sido “bien aceptado en Puerto Rico, con un crecimiento constante año tras año”.

Sobre el costo, indicó que en el mercado local tiene un precio sugerido entre los $49 a $59.

“La durabilidad depende también del cuidado que reciba el vehículo”. Se recomienda cada tres o cuatro meses o cuando se lleve el vehículo al taller para servicio preventivo.

De cara al futuro, reveló que su expectativa para el 2026 es expandir la presencia de la marca en el archipiélago.

“Lo que queremos es que el cliente local reconozca la importancia de purificar el aire que respira y seamos la primera opción, ya sea para eliminar los malos olores o mejorar la calidad de aire dentro de su vehículo”, dijo.

También señaló que la empresa cuenta con validación en la industria, un logro que “nos hace sentir bien contentos”.

“Haber llegado a los 10 años en tiempos difíciles —huracán María, terremotos, pandemia— y, haber sobrevivido todo eso, nos dio la fuerza y la motivación para lograr otros 10 años más”, expuso.

Por su parte, el director regional corporativo, Carlos Lima Cavada, aseguró que las condiciones generadas por la pandemia del COVID-19, permitieron que la empresa tuviese un crecimiento general de 30 %.

Entretanto, dijo que la empresa es de origen chileno y cuenta con más de 30 años en la industria. Allí se elabora su producto, pero también tiene una fábrica en California, en Estados Unidos.

Finalmente, según Lima Cavada, la meta corporativa para 2026 es “abrir en cuatro países más, entre estos Brasil, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos comenzando con Miami, Florida y, en el 2027, se sumarán cinco países adicionales”, concluyó.

Para más información, accede a airlife.com.pr y búscalo en Facebook como AirLife Puerto Rico.

