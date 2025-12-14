Fundada en 1990 como fabricante de acondicionadores de aire para automóviles en Puerto Rico, AKM Mfg. Inc. (AKM) ha evolucionado durante treinta y cinco años hasta convertirse en una empresa que ofrece soluciones eléctricas y manejo de energía.

A finales de los años noventa, tras una inversión de $10MM en maquinaria de fabricación de metal de alta precisión y la relocalización a nuevas instalaciones, AKM diversificó sus capacidades hacia la manufactura de equipos eléctricos. Para mediados de los 2000, con más de $3MM invertidos en investigación y desarrollo, la empresa se transformó en un fabricante y distribuidor de sistemas eléctricos, generadores y soluciones de manejo de energía.

Su trayectoria se fundamenta en una cultura de adaptabilidad, innovación y compromiso con la satisfacción del cliente. A través de inversiones estratégicas y mejoras operacionales, ha formado un equipo ágil y especializado, capaz de fabricar sistemas eléctricos de alta calidad y proveer productos de marcas globales como ABB, GE y Schneider Electric con rapidez y confiabilidad.

Según la información suministrada, en la actualidad AKM es reconocido como “el proveedor de la más alta calidad, con presencia en crecimiento en Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica”. Su portafolio abarca cuatro líneas de negocio: manufactura eléctrica, manejo de energía, suministros eléctricos y generación de energía como centro autorizado de fábrica Rehlko (antes Kohler). Atiende a contratistas, electricistas, microrredes, proveedores de energía renovable, desarrolladores, operadores inmobiliarios, entidades gubernamentales, hospitales, comercios y clientes finales.

Sus soluciones respaldan sectores críticos como farmacéuticas, manufactura, utilidades, generación, hospitalidad, salud, telecomunicaciones, sector público y servicios financieros. Desde su planta de más de 150,000 pies cuadrados en San Juan, produce y distribuye productos de alta calidad con eficiencia y puntualidad.

En AKM están orgullosos de su evolución y comprometidos con seguir creciendo como una organización regional que impulsa valor, resiliencia y éxito para sus clientes.