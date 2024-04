En el Informe 2019 sobre Puerto Rico —el último publicado hasta el momento—, del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, en inglés), aparece una comparación con los datos obtenidos en 2013. Ese año, el 17.9 % de los encuestados afirmó que la mayoría de la gente en el país cree que iniciar un nuevo negocio es una opción profesional deseable. En 2019, aumentó al 30.7 %; una cifra todavía baja si se compara con otros países.

“En consonancia con el resultado anterior, el número de personas que tienen intención de crear una nueva empresa en los próximos tres años (incluido el autoempleo) ha aumentado del 13.1% en 2013 al 23.9 % en 2019″, presenta el documento al que puede accederse en gemconsortium.org.

Sin embargo, los autores del informe apuntan que: “El porcentaje de esfuerzos para iniciar nuevos negocios que no alcanzan la siguiente fase es muy alto”.

Sobre qué considerar antes de establecer un negocio propio, el fundador del Centro de Economía Creativa y decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas, de la Universidad del Sagrado Corazón, Javier Hernández Acosta, apuntó a la viabilidad, compuesta por tres elementos. Debes validar que hay un mercado con disposición a pagar por tus productos o servicios; que es factible, o sea, que se puede hacer; y que es rentable o que los ingresos sean mayores que los gastos.

Al momento de diseñar el modelo de negocio para tu empresa, debes tener presente diversos factores, y entre ellos, las potenciales alianzas.

¿Para qué ser parte de una alianza estratégica?

Aunque comúnmente se consideran sinónimos el emprendimiento y el empresarismo, hay que diferenciarlos.

Así lo explicó el también catedrático. “El emprendimiento es una destreza general, un estilo de pensamiento, una metodología, para identificar oportunidades y solucionar problemas”, dijo. “El empresarismo sí es el acto de crear un negocio”.

Por lo tanto, puedes emprender sin tener una empresa, pero establecer un negocio requiere del acto emprendedor.

Sea cual sea el objetivo, las alianzas son de suma importancia para lograrlo. “Si hay algo importante del emprendimiento, es que pocas veces se puede hacer solo”, afirmó.

Y es que reconocer la solución a un problema y los mecanismos para su implementación necesita de un punto de convergencia entre dos o más agentes que se aporten un beneficio mutuo en alguna de las fases de la cadena de valor. Esta se refiere a todas las actividades necesarias para desarrollar un producto o servicio.

Por ejemplo, en una alianza estratégica, una empresa u organización puede encargarse de la tarea de diseño mientras la otra manufactura. También, se crean alianzas para el acceso a materias primas, compartir audiencias o en la etapa de distribución. Por su parte, la alianza entre pares genera una dinámica horizontal, que contrarresta el enfoque de competencia.

Según Hernández Acosta, el término estratégica implica que adelanta objetivos de una parte y de la otra. “Tiene que tener un impacto y un valor añadido para ambas”, puntualizó el entrevistado.

Antes de establecer cualquier alianza, hay que tomar en cuenta las externalidades, que el experto definió como los efectos positivos y negativos que provoca una acción que no puedes controlar. Prácticas empresariales, propiedad intelectual e imagen y marca son aspectos a los que se debe prestar atención siempre que establezcas acuerdos.

Respecto a qué pasos seguir previo a la decisión de aliarse, el autor de Emprendimiento creativo y La ruta emprendedora recomendó investigar el desempeño en el mercado de la empresa con la que se considera la alianza, así como su misión, valores y prácticas. Igualmente, es relevante proyectar cuál será el resultado de la alianza y cómo se medirá.

“Me gusta experimentar antes, aunque no siempre se puede”, expresó el decano. “Ensayar las actividades dentro de la alianza, con prototipos y [programas] pilotos, es una manera muy honesta para definir si en efecto vale la pena formalizarla”.

Ciertamente, el alcance de las alianzas estratégicas no siempre reside en un valor monetario específico. Es el caso del trabajo cultural y artístico, como lo muestra el censo realizado por el Centro de Economía Creativa, publicado a finales de 2022 y en el que se identificaron 3,242 personas que trabajan en el sector.

En el censo cultural, se estimó el valor del trabajo no remunerado llevado a cabo por los trabajadores de la cultura. “La proporción de personas que hizo trabajo no remunerado se mantuvo relativamente igual desde 2014, cuando representaba 64.6 %. Ahora en 2022 esa cantidad fue de 65.4 %”, declara el informe. Y añade que: “En promedio, las personas afirman que el trabajo no remunerado, en promedio, tiene un valor de $7,978 con una mediana de $3,000. Cuando se estima el valor del trabajo remunerado como parte de sus ingresos total, se estima que representa un 20.4 %. Esto significa que si este trabajo hubiese tenido un equivalente monetario, los/as artistas generarían ese total adicional a sus ingresos actuales”.

Por lo tanto, la actividad de colaboración en el sector artístico-cultural equivale a un estimado del 20 % de la actividad local. “Aunque no siempre se vea en dinero, las alianzas estratégicas tienen un impacto en la economía”, subrayó Hernández Acosta.

En la sección de recomendaciones sobre políticas culturales de dicho informe, se mencionan las estructuras de colaboración formal, entre las que se incluyen las alianzas estratégicas, las marcas colectivas, los gremios, las asociaciones y las cooperativas. Así, determina que es necesario explorar estructuras de cooperación para maximizar los recursos humanos, los equipos y la infraestructura, y que las fundaciones y el gobierno deben diseñar programas que ayuden a validar experiencias y proyectos.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.