AZ Engineering fue fundada por Iovany Rivera Rodríguez y el Ing. Ángel Zayas Duchesne con una visión clara: brindar soluciones energéticas de la A a la Z.

Lo que comenzó en un cuarto del hogar, en el 2000, hoy se ha convertido en una empresa que impacta los sectores comerciales, industriales y residenciales en Puerto Rico, ofreciendo servicios de ingeniería eléctrica, energía renovable, consultoría, instalaciones, microrredes y protección contra rayos, entre otros.

Durante estos 25 años, su misión ha sido integrar soluciones energéticas que aseguren la continuidad operacional de los negocios y familias, y que representen un ahorro real en los costos de electricidad a corto y largo plazo.

“Celebrar este aniversario representa una profunda gratitud a Dios por su fidelidad y gracia a lo largo del camino, así como a todos los empleados de AZ Engineering, quienes han hecho posible este recorrido. Por eso, este año la celebración trasciende una simple conmemoración. AZ Engineering ha decidido convertir este logro en una oportunidad para bendecir a otros, porque creemos firmemente en que hemos sido bendecidos para bendecir’’, dijo Rivera.

Como parte de esta iniciativa, la empresa se unió a la Fundación Ven Rose, una corporación sin fines de lucro ubicada en Jayuya, dedicada a apoyar moral, espiritual, psicológica y económicamente a pacientes de cáncer, enfermedades renales y crónicas, así como a sus familias. En colaboración con el Capítulo Estudiantil de Engineers Without Borders de la Universidad de Wisconsin, colegas y aliados de la industria, AZ Engineering está diseñando e instalando un sistema solar con baterías para la fundación, lo que les permitirá contar con energía continua para que los pacientes puedan recibir sus tratamientos sin interrupciones, incluso durante fallas en el servicio eléctrico. Este proyecto busca garantizar la estabilidad, dignidad y calidad de vida para quienes enfrentan procesos de salud complejos en una de las zonas más remotas de Puerto Rico.

“Esta alianza refleja nuestro compromiso con la comunidad, nuestra fe en acción y una visión clara hacia el futuro: seguir innovando con propósito. A nuestros clientes, colaboradores y aliados, gracias por ser parte de esta historia. Hoy celebramos 25 años construyendo energía, esperanza y oportunidades para Puerto Rico… y apenas estamos comenzando”, aseguró el ingeniero Zayas Duchesne.