El Capítulo de Mujeres de la Asociación de Industriales de Puerto Rico celebró su Novena Cumbre de Mujeres bajo el tema “Unstoppable” (Imparable), un evento que congregó a más de 800 personas. La cumbre sirvió de marco para el reconocimiento de mujeres destacadas en diversas industrias y la graduación de las participantes de su Programa de Mentoría.

Como parte de la actividad, oradoras locales e internacionales compartieron perspectivas y experiencias con el objetivo de inspirar y empoderar a la mujer profesional con el talento, la capacidad y el deseo de alcanzar el siguiente nivel en su vida personal y laboral.

El máximo reconocimiento fue otorgado a Carla Dávila Guzmán, Operations Support, OPS Compliance en Johnson & Johnson Innovative Medicine Gurabo, por su extraordinario liderazgo y compromiso.

PUBLICIDAD

En total, 16 mujeres fueron nominadas para los Premios Mujer Industrial 2025. Las ganadoras en sus respectivas categorías, en reconocimiento a su destacada labor como agentes de cambio e impulsoras de la innovación, fueron: Sector de Manufactura: Gloria Alicea, Amgen; Sector de Servicios: Ana Medellín, TOTE Shipholdings; Seguridad y Calidad: Jennifer Hernández, BMS; Ciencia y Tecnología: Linnette Pérez, BMS; Ingeniería: Elba Cruz Colón de Haleon; y Recursos Humanos: Glorymar Rosario Burgos, de Sharetech Group Engineering, LLC.

La Cumbre también celebró la culminación del Programa de Mentoría, en el que 13 participantes completaron la iniciativa, mientras que otras 23 lograron culminar un semestre.

“Este programa y estos premios no solo destacan el liderazgo transformador de nuestras mujeres industriales, sino que reafirman el valor que aporta la mujer al ecosistema económico de Puerto Rico...”, afirmó Cindy Cardona, presidenta del Capítulo de las Mujeres.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Lcda. Karen Mojica Franceschi, añadió que “el desarrollo y reconocimiento de estas líderes es crucial. La Asociación de Industriales es una plataforma ideal para promover iniciativas que mejoren el ambiente industrial y empresarial de la isla. Sin duda, fomentar la igualdad de oportunidades y el liderazgo femenino es parte esencial de esto, porque impulsar a estas mujeres es impulsar el futuro económico de nuestra isla. Aproximadamente, el 50 % de la fuerza trabajadora de Puerto Rico está compuesto por mujeres”.