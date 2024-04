En tiempos donde la migración al exterior y la baja demográfica amenazan la buena cosecha de talentos en el país, los beneficios laborales y la creatividad de las empresas son las que pueden abonar atractivos a la hora de la contratación.

El competitivo mercado laboral influye en el proceso de reclutamiento y la retención del mejor talento, pero también impulsa a los patronos a ofrecer beneficios a los candidatos.

“En Puerto Rico, las organizaciones tienen una amplia gama de beneficios; eso depende del tamaño de la organización y la composición de su fuerza laboral. El patrono considera el perfil de los empleados que tiene, sus necesidades y la capacidad económica que tenga, si es que algunos beneficios tienen un costo, o también la dinámica de trabajo de la organización”, expresó Ilia Rodríguez Torres, presidenta de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM-PR).

PUBLICIDAD

Según Rodríguez, el último estudio de beneficios de la compañía AON (2023) titulado: Resultado Beneficios Mercado General, reveló que los cinco beneficios principales que se encuentran activos en las empresas y que tienen mayor prevalencia son: plan de salud (98.9 %), seguro de vida (92.3 %), plan dental (90.2 %), licencias con y sin paga (88 %) y, educación y desarrollo (75 %).

“En Puerto Rico, parte de la oferta general de beneficios son: plan médico, días por vacaciones, días por enfermedad, programas de adiestramientos o estudios continuados, además de beneficios que ayudan a motivar o a crear conexiones sociales entre empleados. Además, las compañías en Puerto Rico se ocupan y buscan la manera de crear beneficios que sean extensivos tanto a la pareja del empleado(a) como a sus dependientes”, mencionó la presidenta de SHRM-PR.

A estos beneficios se les suma las nuevas alternativas de trabajo remoto o trabajo híbrido que vinieron a cobrar mayor auge en la isla en medio de la pandemia por COVID-19.

“Uno ve las compañías publicando puestos donde identifican si el puesto es presencial 100 %, si es híbrido o es remoto. Ha proliferado, y las organizaciones están reevaluando si los roles en su empresa pueden ser presenciales, híbridos o remotos. Se están ajustando a las necesidades o requerimientos de la fuerza laboral actual”, señaló Rodríguez.

Esta nueva vertiente del trabajo remoto o híbrido presenta un beneficio laboral adicional porque el empleado puede ahorrar en gastos en los que incurre cuando labora de manera 100 % presencial.

PUBLICIDAD

“Les rinde más el salario o el sueldo, se economizan la gasolina, el peaje y el almuerzo fuera de la casa”, detalló.

De hecho, esta movida ha llevado a las empresas a un ahorro operacional y a crear esa relación de confianza con sus empleados.

“Las empresas se han dado cuenta de que, al empleado responsable, no es necesario tenerlo presencialmente con una supervisión visual para saber si está trabajando. Es un adelanto de filosofía gerencial. Esto obligó a tener una filosofía de mayor confianza con su gente y conversaciones colaborativas más amplias. Pienso que eso ha traído una ventana competitiva en nuestras organizaciones porque amplió su perspectiva de estilo gerencial”, dijo Rodríguez Torres.

Otro de los cambios en el paquete de beneficios incluye una movida más empática con los empleados y el manejo de sus licencias.

“Los patronos están creando ese espacio para que los empleados puedan ausentarse para atender asuntos de un adulto mayor o un hijo… Es una competitividad tener esa apertura y transparencia en la relación de patrono y empleado para hablar sobre esos temas que afectan al empleado y cómo el patrono le apoya en esas facetas personales”, aseguró Rodríguez Torres.

En esa misma línea, se está dando una inclinación mayor de las empresas por el desarrollo de programas de bienestar físico y emocional.

“[Se trata de] adiestramientos y charlas con expertos en temas que antes no se tocaban en las empresas por paradigmas de intimidad. Como patronos, se están ocupando de proveerles herramientas para afrontar mejor el estrés, el manejo de conflictos y situaciones en el hogar o como cuidadores. El patrono está sirviendo de aliciente y lugar donde encuentra herramientas y conocimientos que antes no se veía”, admitió Rodríguez Torres.

PUBLICIDAD

Por su parte, el doctor Edgar Rodríguez Gómez, quien es catedrático de la Escuela de Negocios y Empresarismo de la Universidad Ana G. Méndez, y posee un doctorado en Administración de Empresas en el área de Recursos Humanos, estableció que el mercado laboral actual impulsa a las empresas a promover nuevas alternativas de beneficios para reclutar el mejor talento, porque, así como los tiempos cambian, las necesidades de los empleados de hoy no son las mismas que las de décadas pasadas.

“Hay una cantidad de beneficios que no son los tradicionales porque estamos trabajando con diferentes generaciones y cada generación ve el trabajo de manera distinta. Hoy, un empleado de la generación millennial o de la generación Z atesoraría, además de la compensación, el que le dieras un plan médico veterinario porque dice: ‘No tengo familia ahora y no creo que vaya a tener familia en diez años, pero tengo un ser en casa que me preocupa’”.

“Esa misma demografía está enfrentando el cuidado de familiares: ‘Empresa, cómo quieres que sea productivo y creativo, que genere ideas innovadoras, si tengo preocupación por quién va a cuidar de mi papá, mamá o abuelita ‘. Yo, como empresa, me hago empático y voy a buscar beneficios distintos. Esto se está dando de manera acelerada; esas son las tendencias”, reconoció el doctor Rodríguez Gómez.

Claves para el éxito de la empresa

Si bien es cierto que el salario y el paquete de beneficios son los principales atractivos, a la hora de que los talentos se decidan por una empresa, hay ciertos aspectos que también juegan un papel importante dentro del reclutamiento y que, por consiguiente, pueden tener influencia en la fidelidad de ese empleado para con la empresa.

PUBLICIDAD

El doctor Rodríguez Gómez afirmó que se está presentando una nueva tendencia de “humanización”, la cual debemos tener en cuenta de manera responsable.

“Hoy queremos que la empresa vea al empleado como individuo, como ser humano. ‘Ya no quiero que me veas como elemento de la solución, quiero que valores mis talentos, que promuevas mi bienestar, que crees empatía’. Los empleados requieren de las organizaciones la humanización”, aseguró el profesor.

De hecho, velar por el bienestar y la salud mental de los empleados es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta entidad afirma que esto incide en el éxito de la empresa.

“La OMS dice que yo, como líder, debo de promover ese bienestar y, si hago eso, mi organización va a ser productiva en doble dígito”.

“Hoy hablamos mucho de que los empleados no crean lealtad, pero si, como líder, logro promover el bienestar del empleado, se va a crear esa sinergia y esa retribución, que es lo que queremos; retenerlos”, comentó el profesor Rodríguez Gómez.

Dentro de los KPIs (Key Performance Indicators), esos indicadores clave de rendimiento que se utilizan como métricas cuantificables para evaluar el rendimiento de una empresa en relación con sus objetivos estratégicos, evalúan otros aspectos interesantes como el bienestar, la satisfacción y la felicidad de los empleados.

“Estas medidas proporcionan una visión clara del progreso hacia metas específicas, permitiendo a los equipos y líderes identificar áreas de éxito y oportunidades de mejora. Los KPIs son herramientas fundamentales en la gestión empresarial, ya que ofrecen una base objetiva para la toma de decisiones y la optimización de procesos”, sostuvo el catedrático de la UAGM.

PUBLICIDAD

“Muchas compañías realizan encuesta de compromiso, otras hacen encuestas de satisfacción y está empezando a surgir el tema de medir la felicidad en el trabajo. Ese es otro indicador adicional de que el patrono, en Puerto Rico, está siendo abierto para ampliar cómo ve a su fuerza laboral y cómo ofrece un mayor abanico de beneficios y de atención al empleado de una manera más holística”, agregó la presidenta de SHRM-PR.

De hecho, Rodríguez Gómez estableció que los seres humanos están en constante búsqueda de la felicidad. “Si eso es así, pues, ¿qué indicadores establecerán niveles de productividad? Vamos a medir la satisfacción laboral; vamos a ver el compromiso que tenga la empresa conmigo y yo para con la empresa; vamos a mirar el ambiente organizacional positivo”, señaló.

Ese clima organizacional positivo es necesario porque ayuda a identificar cómo se sienten los empleados y si se sienten valorados y motivados para trabajar en equipo.

“Por medio de estos indicadores, podemos, de manera cuantitativa, determinar si nuestras metas y objetivos de gestión se están cumpliendo”, sostuvo el catedrático.

Además, hay una modalidad llamada onboarding, que las empresas han establecido como una práctica fundamental para acelerar la integración del capital humano a sus organizaciones. Este proceso, busca facilitar la adaptación del recurso a la cultura empresarial y aumentar su productividad desde el primer día.

“Existe lo que se conoce como la inducción, que se enfoca en proporcionar información específica y directrices sobre el puesto de trabajo y las responsabilidades asociadas. Mientras que el onboarding se centra en la integración holística del nuevo empleado en la empresa.

PUBLICIDAD

El onboarding efectivo no solo mejora la experiencia de los empleados, sino que también contribuye al éxito a largo plazo de la empresa, al facilitar una integración sólida y una retención de talento más alta.

“De cara a conocer nuestra realidad como organizaciones altamente productivas, tenemos que mirar la felicidad como un indicador clave de rendimiento (KPI). En el ámbito empresarial esto implica evaluar el bienestar emocional de los empleados para entender su satisfacción laboral, clima organizacional positivo y el compromiso con la empresa”, puntualizó el profesor Rodríguez Gómez.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.