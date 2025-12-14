“Hace 40 años, junto a otros colegas, comenzamos este proyecto con mucho trabajo y una idea clara: aportar al desarrollo de Puerto Rico con análisis serio y responsable. Hoy me llena de orgullo ver a Estudios Técnicos (ETI) consolidada como una de las principales firmas de consultoría e investigación del país, y saber que una nueva generación continúa esta misión con la misma calidad y ética. Ese es el legado que más valoro”, expresó José J. Villamil, B.Sc., fundador de Estudios Técnicos, Inc.

ETI es hoy una firma de consultoría con siete áreas de trabajo integradas y un equipo multidisciplinario. A lo largo de su trayectoria se ha adaptado a las nuevas realidades, incorporando expertos en economía, planificación urbana y ambiental, análisis social, comportamiento del consumidor, gerencia, finanzas, matemáticas y estadística, programación y analítica de datos, así como especialistas en cumplimiento con requisitos federales y reglamentarios. Esta diversidad de disciplinas es un activo clave en proyectos complejos.

PUBLICIDAD

De izquierda a derecha (al frente): Yoana López, MP, PPL, directora de la División de Planificación; Lcda. Anitza M. Cox, directora de la División de Análisis y Política Social; Cristina Vargas, MA, directora de la División de Comportamiento del Consumidor y Consumer@Site; en la segunda fila (en el mismo orden): Roberto Aragón, MA, director de la División de Bienes Raíces; Carlos Torija, MS, director de Estadística y Trabajo de Campo; atrás (en el orden acostumbrado): Leslie Adames, MA, director de la División de Análisis y Política Económica; y Graham A. Castillo-Pagán, presidente y COO, de Estudios Técnicos, Inc. ( Suministrada )

En el centro de su trabajo está entender a las personas y a las organizaciones: cómo piensan, qué necesitan y qué las motiva al tomar decisiones. Combinan investigación cuantitativa y cualitativa, analítica avanzada y conocimiento del contexto local para ayudar a organizaciones de todos los sectores a tomar decisiones basadas en datos reales y en comportamiento observado.

A través de sus siete áreas de trabajo —que incluyen el análisis económico y de política pública, los estudios de mercado y el comportamiento del consumidor, los bienes raíces y la viabilidad de proyectos, la analítica de datos, la política social, la planificación urbana y ambiental y el trabajo de campo y estadístico— ETI integra estas capacidades para convertir retos complejos en hojas de ruta accionables.

Además de su capital humano, la empresa ha invertido en capacidades tecnológicas como sistemas de información geográfica (GIS) y un data warehouse propio para integración y visualización de datos de Puerto Rico, Estados Unidos y a nivel global, lo que fortalece el análisis y la generación de indicadores. Se suma a esto, su equipo de encuestadores in house y un área especializada en estadística y control de calidad, que aseguran metodologías rigurosas y resultados confiables.

Su más reciente adquisición, su subsidiaria Consumer@Site, que de acuerdo con EIT es líder en Puerto Rico en servicios de Mystery Shopping y auditoría de experiencia del cliente (CX), fortalece la capacidad de ETI para analizar la experiencia de servicio en distintos sectores.

Además, su compromiso social se refleja en la creación de la Fundación Estudios Técnicos, Inc. y en el apoyo continuo a organizaciones de base comunitaria.

PUBLICIDAD

Celebrar 40 años no es mirar atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con responsabilidad. En ETI tienen su propósito: seguir aportando al desarrollo económico, social y ambiental de Puerto Rico mediante investigación y análisis responsables y recomendaciones sustentadas en datos y experiencia. Su visión para los próximos años es contribuir con integridad y sentido de propósito, al progreso de Puerto Rico y de los mercados fuera de la isla donde ofrecen sus servicios.

A quienes han confiado en ETI durante estos años —clientes, aliados y colaboradores— les expresan su agradecimiento.

Seguirán trabajando con la seriedad y el compromiso que los han traído hasta aquí, para ser un aliado confiable en las decisiones más importantes de sus clientes.