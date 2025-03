Los principales ejecutivos de Grupo Colón Gerena presentaron estrategias de desarrollo profesional a más de 200 gerentes que participaron de la Convención ‘Sabores Únicos, eres la receta hacia el éxito’, reafirmando así la visión de avanzada del conglomerado que apuesta a su gente y a los productos locales para fortalecer su liderato en la industria de restaurantes.

Durante el encuentro, Jorge Colón Gerena, CEO y presidente del Conglomerado reafirmó la misión de liderato y evolución de la empresa, que se fundó en 2017 cuando Wendco, tenedora de las franquicias de Applebee’s y Wendy’s, consolidó la participación de Multisystems y Restaurant Operators Inc. (ROI), y sus marcas Sizzler, Olive Garden y Longhorn, creando el grupo más diverso de restaurantes en Puerto Rico. Al momento, Grupo Colón Gerena mantiene crecimiento sólido y una evolución constante, y cuenta con más de 119 restaurantes y 5,000 empleados.

PUBLICIDAD

El grupo Ejecutivo de GCG tuvo un rol protagónico en la Convención. De izquierda a derecha se observa al Ingeniero Javier Márquez, Vice President of Real Estate and Development Management; Ramón Vázquez Tous, Chief Technology Officer; Mike Snoddy, Chief Operating Officer; Ana Figueroa, Chief People Officer; Lizmarie Medina, Chief Marketing Officer; José Salvatella, Chief Financial Officer, el CEO Jorge Colón Gerena y Carlos Trigo, Vice President of Purchasing. ( Suministrada )

“Gracias a ustedes nuestro crecimiento y aportación al desarrollo económico de Puerto Rico es posible, por lo que expresamos nuestro agradecimiento por su servicio y compromiso. Juntos vamos a continuar desarrollando nuestras marcas, creando sinergias e innovando, apoyándonos en tecnología, agilidad y eficiencias, buscando la excelencia en todo lo que hacemos. Este año, junto a ustedes, seguimos abriendo camino para que nuestra empresa y nuestra gente continúe creciendo, siendo líderes en el mercado”, destacó Colón Gerena.

Los líderes de los respectivos departamentos tuvieron un rol protagónico, compartiendo presentaciones de logros, retos y metas del año. Compartieron con el grupo de gerentes, Mike Snoddy, Chief Operating Officer; Ana Figueroa, Chief People Officer; Lizmarie Medina, Chief Marketing Officer; ingeniero Javier Márquez, Vice President of Real Estate and Development Management; José Salvatella, Chief Financial Officer; Carlos Trigo, Vice President of Purchasing; y Ramón Vázquez Tous, Chief Technology Officer.

Figueroa destacó que este año continuarán fortaleciendo las herramientas educativas de los gerentes para asegurar conseguir el mejor talento y la mayor retención de empleados. Mientras que Medina, quien lidera el equipo de Mercadeo, resaltó su rol de posicionar las marcas como las mejores en calidad y servicio, reafirmando la misión de que “En Grupo Colón Gerena no cortamos esquinas”. Por su parte, el ingeniero Márquez, VP de Real Estate and Development adelantó que “Este año seguimos comprometidos con más remodelaciones y construcciones nuevas porque nuestro desarrollo es imparable”, destacó.

Colón Gerena, por su parte reiteró que, “Reconocemos los enormes retos en los que vivimos, pero tenemos una enorme confianza en el País, en nuestra gente y en nuestro desarrollo. El crecimiento de las empresas conlleva el adaptarse de forma constante a los cambios y eso es lo que hemos hecho. Estamos comprometidos en ser parte de la solución creando desarrollo económico y aportando a la economía local y al País”, enfatizó.

PUBLICIDAD

La Convención contó con varios elementos de innovación y tecnología, con la integración de una aplicación propietaria que permitió la participación de los gerentes, en tiempo real, de juegos educativos que sirvieron de apoyo a los talleres.

Fortaleciendo las estrategias de liderazgo para servir a sus invitados

Para fortalecer sus estrategias de liderazgo, durante la Convención los gerentes participaron de varios talleres que les brindaron herramientas de mindfulness, crecimiento gerencial con técnicas para integrar generaciones en el ambiente laboral y capacitación sobre consistencia y adaptabilidad ante los cambios. Los talleres estuvieron a cargo de la Dra. Joyce González y la psicóloga Rosalba Medina de SII Training and Development, junto a Bernardo Bermúdez de la compañía Corporate Mindfulness Solutions.

Una fiesta de alegría y motivación

La Convención fue moderada por la reportera de arte y cultura, Nicole Chacón, quien conectó con la energía de los participantes.

Asimismo, el evento contó con la participación del comediante Raymond Arrieta quien fue el orador especial. El artista inspiró con su relato de cómo la perseverancia ha sido clave para superar los enormes retos que ha enfrentado a través de su carrera. En un mensaje inspirador, Raymond retó a los presentes a que “¡nunca te canses de intentarlo!”. En su estilo único que intercala el humor, el artista habló de su motivación, sus retos y entrega para celebrar la caminata alrededor de Puerto Rico en favor de los pacientes de cáncer, evento que lo ha convertido en ejemplo de resiliencia y liderazgo, valores que sirvieron de inspiración en el cierre del evento.

La velada también contó con un coctel y música con la banda del jazzista ganador del Latin Grammy, Edgar Abraham.

PUBLICIDAD

GCG premió la excelencia

La Convención se enmarcó en destacar la excelencia de los gerenciales por diversos logros dentro de la empresa. Durante el evento se entregaron 65 premios, en múltiples categorías. Asimismo, se destacó la lealtad de los gerentes que llevan 10, 20, 30 y 40 años en la empresa.

La mayor distinción de la Convención fue el PRESIDENT’S AWARD, que este año se otorgó a dos personas, celebrando los logros, su largo historial de alto rendimiento y apoyo consistente a la empresa. Los galardonados de este galardón fueron Carlos Falto, VP de Operaciones de Wendy’s, y Mike Snoddy, EVP y Chief Operating Officer de GCG.

Falto, quien lleva 40 años con la empresa, comenzó a tiempo parcial, a los 18 años, cuando era estudiante. Gracias a su disciplina y a las oportunidades de crecimiento que le brindó la empresa, creció hasta lograr el cargo de vicepresidente de Operaciones. Según Colón Gerena, su disciplina y compromiso lo hicieron merecedor de este galardón.

Snoddy, por su parte, lleva cuatro décadas con la marca de Wendy’s a nivel internacional y, de esos, los últimos 13 años los ha dedicado a Puerto Rico, elevando el nivel del conglomerado con su dedicación y conocimiento de la industria.

Uno de los premios más relevantes fue el RESTAURANT OF THE YEAR AWARD que celebra los valores de GCG y lo recibieron Wendy’s Isabela y Ponce Monte, Applebee’s Hatillo, LongHorn Ponce, Olive Garden Bayamón y Sizzler Dorado. En la Convención también se premió la trayectoria de Carlos Falto, David Ferreira Pérez y Miguel Velázquez con el premio de 40 YEARS OF SERVICE.

PUBLICIDAD

Este galardón se otorgó también al CEO, Jorge Colón Gerena por su trayectoria de cuatro décadas de liderar desde distintas posiciones del conglomerado que preside. La empresa, ha sido parte vital de su vida, por ser inaugurada por su padre Jorge Colón Nevares, un visionario empresario que desafió las crisis de su época y fundó el primer Wendy’s de Puerto Rico, en 1979, junto al creador de la franquicia Dave Thomas.

Al recibir el galardón de 40 Años de Servicio, Colón Gerena enfatizó que empoderar a su equipo y creer en el talento de su gente es vital para crear los cimientos sólidos que son necesarios para fortalecer y hacer crecer la empresa. Para Colón Gerena, el liderato del Conglomerado nace de la fortaleza ante los retos, la consistencia y la adaptabilidad ante los cambios, temas que se destacaron en los talleres a los gerentes.

Reiteró que, “Hemos superado todo tipo de crisis y la evolución de la empresa se debe a nuestra gente. Venimos de un ADN de personas que se agarraron de manos y dijeron vamos a echar esto hacia adelante… y eso nunca ha dejado de ser parte de lo que somos. Ese ADN lo lleva nuestro equipo ejecutivo y aquí lo comparto con este excelente grupo de gerentes que es parte fundamental del desarrollo económico de nuestro País”.