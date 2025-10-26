Desde su fundación en 1990, la Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, mejor conocida como Hatimedik, ha sido una fuerza vital en el cuidado de la salud en la región norte de Puerto Rico. Con más de tres décadas de trayectoria, esta entidad sin fines de lucro ha evolucionado para convertirse en un modelo de servicio comunitario centrado en la accesibilidad, la prevención y la excelencia humana.

Hatimedik nació en respuesta a una necesidad urgente. A finales de los años ochenta, el cierre de múltiples centros de salud pública dejó desatendida a una población creciente, especialmente a pacientes bajo Medicaid.

Lo que comenzó como un proyecto en el municipio de Hatillo, hoy se ha expandido a 10 localidades en cuatro municipios —Hatillo, Arecibo, Utuado y Aguadilla—, con un equipo comprometido de 273 empleados y una unidad móvil que lleva servicios directamente a las comunidades más vulnerables.

La organización ofrece un amplio espectro de servicios integrados que incluyen salud primaria y preventiva, salud mental, salud oral, farmacia y especialistas médicos, respaldados por herramientas tecnológicas como telemedicina, portal del paciente, récord médico electrónico y un call center para atención ágil y continua.

Con estas innovaciones, Hatimedik ha logrado mantenerse a la vanguardia, adaptándose a las necesidades de las nuevas generaciones sin perder de vista su misión: “Proveer servicios de salud de calidad a toda la comunidad, de manera preventiva y ambulatoria, con accesibilidad para toda clase social y económica”, dijo su directora ejecutiva, la doctora Lorena Torres Mercado.

El liderazgo de Hatimedik se distingue por su compromiso humano, incluso ante grandes desafíos. La crisis pospandemia, la escasez de personal, las presiones financieras y los efectos de desastres naturales han puesto a prueba su resiliencia. Aun así, gracias a una dirección ejecutiva sólida y estrategias adaptativas, la corporación ha logrado no solo sostener sus servicios, sino ampliarlos.

En su día a día, Hatimedik promueve una visión de impacto sostenible. La organización trabaja con una junta de gobierno compuesta por participantes del centro y líderes comunitarios, lo que refuerza su conexión con las realidades locales. Además, colabora con organizaciones sin fines de lucro para llevar educación sobre enfermedades crónicas y preparación ante emergencias.

Los valores que sostienen su cultura organizacional —amor, calidad, compromiso, honestidad, lealtad y respeto— se reflejan en cada consulta, cada intervención y cada sonrisa que reciben sus pacientes. Y es, precisamente, el legado que su directora ejecutiva desea dejar: un centro de salud donde cada profesional trabaje con propósito, donde cada paciente se sienta tratado con dignidad, y donde cada comunidad vea a Hatimedik como un aliado indispensable para su bienestar.

De cara al futuro, la organización se proyecta como uno de los líderes en servicios integrados de salud, fortalecida por la tecnología y el uso de inteligencia artificial, con el objetivo de seguir siendo un referente de atención primaria y preventiva en Puerto Rico.

Para más información, visita www.csmpr.org, sigue a Hatimedik en sus redes sociales Facebook e Instagram/@hatimedik o llama al 787-898-4190.