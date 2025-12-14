H&H Solar anunció una alianza estratégica con Palmetto Light Reach, con el propósito de ampliar y optimizar su oferta de sistemas solares residenciales respaldados con las mejores baterías en el mercado. Esta colaboración representa un paso decisivo hacia la transición energética de Puerto Rico.

Gracias a esta nueva asociación, H&H Solar podrá ofrecer a los puertorriqueños ahorros reales al momento de adquirir un sistema solar. Esta alianza ayudará a las familias a bajar el costo de energía en sus hogares.

“Con esta alianza, elevamos nuestra capacidad de respuesta y fortalecemos nuestro compromiso de ofrecer soluciones de energía renovable sólidas, eficientes y accesibles”, expresó la gerencia de H&H Solar. “Como empresa líder en soluciones de energía solar en la isla, ahora nuestros clientes pueden contar con un servicio más rápido, mejores precios y la confiabilidad de un producto de calidad”.

PUBLICIDAD

Una historia de excelencia impulsada por ingeniería y tradición familiar

H&H Solar nació oficialmente en octubre de 2021, pero su historia se remonta mucho antes, forjada por la pasión y el conocimiento técnico de sus fundadores, los hermanos gemelos José y Ramón Hernández, ambos ingenieros eléctricos. Desde muy jóvenes los hermanos comenzaron a laborar en proyectos de ingeniería residencial y comercial.

“Empezamos trabajando como ayudantes de electricistas, instalando cables eléctricos, asistiendo en pequeños proyectos hasta convertirnos en los dueños de Internova y los fundadores de H&H Electrical, con mucho sacrificio y esfuerzo”, expresaron.

El momento decisivo llegó cuando José instaló un sistema solar en su propio hogar, luego de certificarse en energía renovable. El impacto fue inmediato: una reducción real en costos energéticos y una independencia que quiso extender a su familia y allegados, replicando la instalación con resultados igual de exitosos. Esa experiencia confirmó el poder transformador que tiene la energía solar cuando se hace bien.

Motivados por este compromiso con el ahorro, la calidad y el servicio responsable, ambos hermanos fundaron H&H Solar, una empresa en Puerto Rico liderada exclusivamente por ingenieros eléctricos especializados. Esta dirección técnica garantiza instalaciones más seguras, eficientes y duraderas, brindando a los puertorriqueños la tranquilidad de una solución energética diseñada y supervisada por expertos.

Promoviendo el futuro energético de Puerto Rico

Con esta alianza con Palmetto, H&H Solar reafirma su misión: ofrecer soluciones energéticas confiables y de alta calidad que permitan a los puertorriqueños obtener independencia energética, reducir costos y mejorar su calidad de vida.

“Rapidez, mejor precio, confiabilidad y mayores beneficios: esa es la nueva promesa de valor que H&H Solar pone hoy al alcance de cada hogar y negocio en la isla”, concluyó la gerencia.

Para información, accede a www.hhsolarpr.com.