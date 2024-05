A finales de la década del setenta, Puerto Rico enfrentaba duros retos económicos, con intereses que rondaban en un 22%, una tasa de desempleo de sobre 20%, además de sufrir las consecuencias del embargo de petróleo. Justo, en el año 1979, la Isla fue declarada zona de desastre tras el paso del huracán David.

Fue entonces, en medio de la crisis, que se inaugura el primer Wendy’s en Carolina. Y es que, según Jorge Colón Gerena, presidente del Grupo Colón Gerena, tenedor de la franquicia en la Isla, los momentos de crisis en el País, de alguna forma siempre han estado presentes en la historia de Wendy’s Puerto Rico que celebra este año su 45 aniversario.

De acuerdo con el ejecutivo, desde que su padre, Jorge Colón Nevares, fundó y trajo el primer Wendy’s a la Isla “desarrollarnos en medio de crisis está enraizado en nuestro ADN, es en esos momentos cuando es más evidente lo que se ha convertido en nuestra cultura corporativa, enrollarnos las mangas, mirar siempre hacia adelante y decidir que ninguna crisis va a detener nuestro futuro”.

Según el ejecutivo, como todos los jóvenes empresarios, sus padres tuvieron altas y bajas en el proceso de desarrollo empresarial y, tras condiciones económicas desfavorables, perdieron mucho del dinero que habían logrado producir en sus primeras incursiones empresariales. “Fue precisamente por esto, que surgió nuestro ADN. El asegurar el porvenir de la empresa, el de la familia y del equipo de trabajo, fue lo principal. Eso nos llevó a trabajar juntos, con una visión clara de futuro asegurando las bases para un crecimiento sistemático, concienzudo y cuidadoso”, indicó.

Para Colón Gerena, el contar con un buen equipo de trabajo, ofrecerle un crecimiento en la empresa y abrir caminos para su liderato, es parte esencial del éxito de Wendy’s Puerto Rico que cuenta ya con 82 restaurantes y que abrirá dos nuevos este año. “La sucesión de un negocio de familia puede ser más fuerte si no se limita estrictamente a la descendencia, porque una empresa crece cuando su líder confía en el talento y la lealtad de sus profesionales. Compartir conocimientos y brindarle oportunidades al equipo que ha caminado y crecido conmigo, también es parte vital de la sucesión de la empresa. Además de que, crear una empresa fuerte me da la flexibilidad y la confianza para enfocarme en otras cosas”, sostuvo. Típicamente la estructura de las empresas es piramidal, con una sola persona en la cúpula, pero para Colón Gerena, quien se describe como un ‘contrarian manager’, con una visión en contra de la corriente, “si nosotros ampliamos el ancho de banda de esa pirámide, se eliminará la competencia por una sola posición y los que están en la base de la pirámide tienen mayores oportunidades. Al ofrecer crecimiento personal y profesional a los que trabajan en la compañía, tenemos la capacidad de atraer el mejor talento”, reiteró.

Colón Gerena agregó que su visión de empoderar a su equipo responde además a que, “hoy puedo estar aquí pero mañana no y es imprescindible asegurar el bienestar de los inversionistas, de la empresa y de todos los que han creído en el negocio. Las empresas no deben ser un cacicazgo, deben ser edificadas para perdurar, independiente de quien esté liderando. Los últimos 45 años no te garantizan los próximos 45 días. Si no tienes una base sólida, confianza en el talento de tu gente y una visión clara de futuro, puedes desaparecer. En 45 años ha habido muchas personas que son parte del éxito, pero si mañana esas personas no están, esto va a continuar”, reiteró.

Para el empresario, su legado más importante ha sido el crecimiento de la empresa. “Hay una sed inmensa de demostrar que somos grandes, que podemos seguir creciendo y ser buenos en lo que hacemos. Aun en las crisis de los pasados años, la empresa vio crecimiento y ahora en tiempos de recuperación tenemos resultados históricos”, destacó.

Enfatizó que aun con el pesimismo de algunos sectores ante los múltiples conflictos globales, “nunca me ha gustado unirme al coro. Si hay personas preocupadas ante la crisis, yo no quiero estar ahí. Las crisis han existido siempre y uno debe buscar la plenitud siendo lo más eficiente posible, confiando en el talento de la gente buena”.

A la luz del 45 aniversario Colón Gerena reflexionó sobre su travesía. Destacó que si pudiera darle un consejo al Jorge de 20 años le diría, “mantente fiel a quién eres, siempre en movimiento, mejorándote”. Al hablar de su futuro reiteró que, “no voy a ninguna parte, pero estaré compartiendo mis experiencias con otras empresas. Estoy comprometido con temas de gobernanza y con el desarrollo socioeconómico del País, porque soy puertorriqueño y creo en Puerto Rico. Quiero crear oportunidades y aportar los conocimientos de mi recorrido, porque solo así logramos trascender”.

De pie: Javier Márquez – Vicepresidente de Bienes Raíces y Manejo de Desarrollo Mike Snoddy – Principal Oficial de Operaciones (COO) Jorge Colón Gerena – Presidente y CEO Ramón Vázquez Tous – Principal Ejecutivo de Tecnologías (CTO) Carlos Trigo – Vicepresidente de Compras Sentados: Ana Figueroa – Principal Ejecutiva de Recursos Humanos (CPO) José Salvatella – Principal Oficial de Finanzas (CFO) Lizmarie Medina – Principal Oficial de Mercadeo (CMO) ( Suministrada )

Imparable el crecimiento de Wendy’s al celebrar 45 años. La marca favorita de los puertorriqueños se posiciona con un futuro sólido

La capacidad para adaptarse a los cambios, la apuesta a la cosecha local, así como el espíritu de convertir los retos en oportunidades, son un reflejo del compromiso de Wendy’s Puerto Rico con los más altos estándares de calidad, que ha sido la herramienta clave para el sólido crecimiento de la empresa, que este año celebra su 45 aniversario.

El grupo de líderes ejecutivos de la cadena, fundada en 1979 y liderada y evolucionada por Jorge Colón Gerena, compartió historias de sus respectivas travesías, así como su análisis en torno al éxito del negocio, que en los pasados años ha crecido de manera dramática, superando los enormes retos que ha enfrentado el País durante esta década. Wendy’s forma parte de la empresa puertorriqueña Grupo Colón Gerena, que se fundó en el 2017, y que representa miles de empleos para el País.

Según Mike Snoddy, Principal Oficial de Operaciones (COO), la fórmula del éxito de Wendy’s, “es su gente”. Snoddy lleva 40 años en Wendy’s, primero en el lado corporativo en Estados Unidos y luego del lado de la franquicia en Puerto Rico, en donde ha trabajado desde el 2012. “Comencé este camino con el fundador en Estados Unidos, Dave Thomas, que creó el negocio basado en la sencillez de las hamburguesas con papas fritas, bebidas y helados, pero siempre teniendo la prioridad de brindar calidad a la gente. En eso mismo se basó Don Jorge cuando construyó la marca aquí y eso lo ha honrado su hijo, Jorge Colón Gerena, un líder visionario que ha llevado el negocio a otro nivel. Wendy’s Puerto Rico es similar a meterse en el río, en donde el agua siempre está en movimiento. Como empresa estamos en constante cambio y evolución. Cuando llegué hace 12 años teníamos 32 restaurantes, y a pesar de todo lo que hemos vivido en esta década, hoy tenemos 82 y otros dos en construcción que serán inaugurados este año”, relató Snoddy.

Uno de los cambios más profundos que ha visto la industria a lo largo de estos 45 años son los hábitos del consumo de los clientes. “El consumidor solía visitar nuestros restaurantes, y disfrutaba en familia en nuestros salones. Con el paso del tiempo y ante los golpes de huracanes y la pandemia, ese escenario ha cambiado por completo. Ahora cerca del 80% de los clientes recoge su orden por la ventanilla del servicarro y eso es un cambio completo en la mentalidad del consumidor y en la forma en que operamos nuestro negocio”, destacó. “¿Qué nos ayuda a adaptarnos?”, preguntó, “La gente. Este no es solo un negocio de alimentos, es un negocio de personas. Es de las personas que trabajan en los restaurantes todos los días... son ellos los que lo hacen”, reiteró Snoddy.

Igualmente, para Carlos Trigo, Vicepresidente de Compras, “El cliente ha cambiado de querer cantidad a bajo precio, a exigir calidad a un precio razonable. Wendy’s ha sido muy consistente en mantener la calidad de sus productos. Sin duda, en 45 años esa es la aportación más grande que ha hecho Wendy’s, mantener ese nivel de calidad, para un cliente más exigente.

Trigo, a cargo de las compras de la empresa, destacó la importancia de la carne fresca. “Somos los únicos que servimos carne fresca y eso es un reto diario. Tener un programa de carne fresca es un proceso súper dinámico, complicado… La visión siempre ha sido respaldar la cosecha local, y seguimos buscando productos para añadirlos a nuestro menú porque la calidad de un producto fresco hecho aquí, además de aportar a la frescura, apoya el desarrollo económico”, dijo Trigo, quien también augura crecimiento en todos los niveles de la empresa.

En 45 años, según Lizmarie Medina, Principal Oficial de Mercadeo (CMO), los cambios más significativos a nivel de la industria han sido el suplido de productos y el manejo de talentos. “Hemos enfrentado ambos retos con la mejor actitud, innovando en todos los aspectos. Siempre desarrollamos estrategias distintas sentando la pauta en todas las divisiones para impactar positivamente, transformando las crisis en oportunidades. El enfoque ha sido posicionar la marca y destacar a Wendy’s como el mejor restaurante de servicio rápido. Esa ha sido mi misión, resaltar que no cortamos esquinas y que ofrecemos lo mejor; no solo a nivel de comunicación sino también a nivel de producto y de experiencia del invitado. Cuando pienso en una estrategia, tomo en consideración desde el momento en que el consumidor tomará la decisión de compra hasta cómo elevar y diferenciar su experiencia en nuestros restaurantes, con productos locales que impactan la economía local, como la carne fresca de Coamo y los huevos de Salinas. En 45 años muchas cosas cambian, pero la calidad de Wendy’s ha permanecido; mientras otros buscan cómo reducirla, nosotros buscamos cómo evolucionarla identificando qué podemos hacer mejor”.

Agregó además que en tiempos de crisis han enfocado el desarrollo de estrategias que impacten no solo al negocio sino a las comunidades y a diversas entidades, basado en la necesidad del País. Como ejemplo destacó la iniciativa Juntos se Cultiva, donde donaron $200 mil dólares a los agricultores tras el huracán María; los donativos de enseres a familias del Sur tras el impacto del huracán Fiona y los donativos de comida a familias en distintas comunidades, además del programa Semillas pa’ mi Tierra, contribuyendo así a preservar la seguridad alimentaria del País.

Para José Salvatella, Principal Oficial Financiero (CFO), la visión de crecimiento es algo que se determina tomando en consideración los continuos cambios sociales que han impactado la industria. “Nos ajustamos continuamente a los cambios y Wendy’s tiene una oportunidad de seguir expandiéndose en toda la Isla y aumentar de un 20 a un 25%”.

Según Salvatella, quien además pertenece a la Junta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), “con cada restaurante creamos empleos, con flexibilidad para estudiantes y que fortalecen su experiencia en el mundo laboral. Ya sea creando empleos en comunidades o comprando productos locales, apoyamos de forma directa el desarrollo económico”.

Pero todo desarrollo trae desafíos, como lo es la empleomanía a nivel mundial, especialmente después de la pandemia. Según Ana Figueroa, Principal Ejecutiva de Recursos Humanos (CPO), la empresa ha enfrentado los desafíos siendo ágil y creativa. “Creamos iniciativas para asegurar que nuestros empleados tengan oportunidades de crecimiento, que tengan el adiestramiento adecuado y que sientan satisfacción por lo que están haciendo. Ofrecemos mejora continua de procesos que nos hacen más efectivos y eficientes. Implementamos elementos para que nuestros empleados hagan su trabajo con alegría, porque a la vez que están felices, lo transmiten a nuestros invitados”.

Aseguró que continuamente se plantean, “qué podemos hacer, para que ese empleado que cambió su forma de pensar sienta que le estamos ofreciendo lo que está más alineado a sus prioridades, manteniendo la calidad y servicio a nuestros invitados”. Para Figueroa el fundamento de los valores de Wendy’s se basa en la calidad. “Nos enfocamos en que todos los empleados hacemos lo correcto. Está en el ADN de Wendy’s, y eso viene desde el principio, porque hay muchas cosas que han cambiado, pero los valores y el compromiso con la calidad no cambian”, resaltó.

En 45 años, indudablemente, uno de los elementos de mayor cambio ha sido la tecnología. Para Ramón Vazquez Tous, Principal Ejecutivo de Tecnologías (CTO), “no podemos hablar de la calidad del producto sin tomar en cuenta la calidad de la experiencia, que depende grandemente de la tecnología. Desde las pantallas con el menú en los restaurantes, la página web y las aplicaciones para ordenar, todo en plataformas integradas, Wendy’s se ha adaptado a los cambios tecnológicos dando énfasis en elevar la experiencia de calidad que distingue la marca”.

“Constantemente implementamos proyectos de tecnología e innovación. Un ejemplo de esto son los quioscos en Wendy’s en tres localidades, y ha sido sorprendente la aceptación. La adopción ha sido en un 50% de los clientes que entran al restaurante y utilizan esta tecnología para hacer sus órdenes. Esto nos ha permitido servir más transacciones al día. Lo hemos hecho con la mayor flexibilidad posible para poder ofrecerle más opciones a los clientes. El enfoque que hemos tenido desde la parte de tecnología es que el cliente tenga la mejor experiencia. Para Wendy’s la tecnología es una herramienta para hacer todo más eficiente, para ayudar a nuestros empleados y sobre todo a los clientes”.

De cara a abrir dos nuevos restaurantes este año, Javier Márquez, Vicepresidente de Bienes Raíces y Manejo de Desarrollo, ingeniero de la empresa por los pasados 18 años, aseguró que, “ante los retos apostamos al crecimiento y hemos salido hacia adelante porque somos una marca a prueba de balas”. Reveló que en los últimos tres años GCG ha invertido $10.5 millones en nuevos restaurantes Wendy’s y $11.5 millones en remodelaciones de los ya existentes. En los próximos dos años se invertirán otros $10 millones en construcciones de otros restaurantes y $8 millones en más remodelaciones.

“Lo más importante que ha aportado Wendy’s en estos 45 años es que mejora la calidad de vida de las comunidades donde nos establecemos. Mejora el área, crea empleos, desarrollo…ese es el legado más grande. Puerto Rico puede confiar que en momentos difíciles y siempre, Wendy’s Puerto Rico está aquí”, resaltó.