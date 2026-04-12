Cumplir 55 años en el sistema de salud de Puerto Rico es un hito histórico y Medical Experience by Migrant (MEDX) lo ha logrado.

Sin embargo, su directora ejecutiva, Tania Rodríguez Morales, no habla de grandes celebraciones para conmemorar el éxito, sino que se enfoca en cómo están innovando, integrando nuevos servicios y mejorando la experiencia de los pacientes.

“Hemos tenido un impacto significativo en las comunidades del suroeste, oeste y noroeste de Puerto Rico porque hemos podido reinvertir los recursos para ampliar el acceso y la oferta de nuestros servicios”, resaltó.

Y es que atenderse la salud en esa zona del país no siempre fue sencillo. Para muchas personas, era la pérdida de varios días de trabajo, el traslado hasta otros pueblos y altos costos acumulados que desgastaban al paciente antes de iniciar su tratamiento.

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Sin embargo, poco a poco, MEDX ha cambiado ese panorama y ha construido una nueva forma de cuidarse.

“Buscamos que el paciente pueda recibir la mayor cantidad de servicios en una sola visita para optimizar sus resultados de salud”, apuntó la doctora Rodríguez Morales.

Ayudar al necesitado

Fundado en 1971, el entonces Migrant Health Center nació con la misión de atender a los que quedaban fuera del sistema, a los trabajadores agrícolas migrantes.

Hoy, décadas después, y tras ampliar en 1986 sus servicios a la población general, ese principio sigue presente, ofreciendo una alternativa a quienes quedan rezagados sin un plan médico.

A través de una escala de descuento, permite que pacientes reciban servicios médicos, dentales y de laboratorio a un costo ajustado a su realidad económica.

“Estamos todo el tiempo auscultando qué necesita la comunidad”, explicó.

Así, los servicios que ofrecen no están basados en percepciones. Al contrario, son las comunidades quienes guían las prioridades, según sus necesidades.

Ese ejercicio los ha llevado a asentarse en lugares donde existían vacíos evidentes: Las Marías, Maricao, Isabela, Lajas, Yauco, Guánica. Fue facilitar el acceso a quienes más lo necesitaban.

Una experiencia que invita a regresar

Asimismo, el reciente cambio de nombre –además de eliminar la percepción de que solo se enfocan en personas migrantes– busca exponer claramente su intención.

“Queremos que el paciente sienta que tuvo una excelente experiencia y que desee volver”, detalló la ejecutiva.

Y ese regreso a tiempo, preventivo, también es parte del tratamiento.

“Nuestros pacientes están viviendo vidas sanas y saludables”, afirmó. “Estamos bien enfocados en poder identificar las enfermedades inoportunas en etapas tempranas”.

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Un centro para los más pequeños

Como parte de su aniversario, la institución ha comenzado a ofrecer servicios a una población especialmente vulnerable: las infancias con autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

“Identificamos un volumen significativo de niños que no son diagnosticados hasta los cinco, seis o siete años… los servicios están fragmentados y los costos son exorbitantes”, indicó.

El fin es inaugurar en Mayagüez un centro especializado que reúna terapias del habla, ocupacionales, sensoriales, servicios psicológicos, pediatría y farmacoterapia.

El lugar estará diseñado con los estímulos adecuados y áreas que inviten al pequeño a sentirse cómodo.

La intención es intervenir de manera temprana, incluso antes de un diagnóstico, para mejorar su desarrollo.

Alimentarse bien también es cuidado

En paralelo, la institución desarrolla otra iniciativa que busca revolucionar la forma en que se atienden las enfermedades crónicas de salud: la creación de la primera farmacia de alimentos del oeste.

El proyecto, en colaboración con el Banco de Alimentos de Puerto Rico, responde al reto de cómo las personas con diabetes, hipertensión o colesterol alto pueden mejorar si la alimentación saludable no siempre es accesible.

“Los pacientes, a través de su médico primario, recibirán una receta que les permitirá adquirir alimentos específicos, libres de costo, basados en sus enfermedades”, informó Rodríguez Morales.

El proceso se complementará con un nutricionista, quien les enseñará cómo prepararlos de manera práctica y apetecible.

Ser ejemplo a seguir

El lanzamiento simultáneo de estos planes responde a las necesidades apremiantes de las poblaciones que atienden.

“Los recursos que tiene la corporación están destinados a llegar a la comunidad”, puntualizó. “Para nosotros, es importante ser parte del cambio, ser un modelo a seguir”.

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Una misión clara

Cuando mira al futuro, Rodríguez Morales solo vislumbra seguir creciendo para así continuar ofreciendo “servicios de vanguardia, de calidad, con sentido de respeto al tiempo y a la experiencia del paciente”.

“Vamos a continuar revolucionando la manera en que se prestan los servicios de salud en Puerto Rico e implementando iniciativas innovadoras que cambien la narrativa”, aseguró la directora ejecutiva.

Porque, aunque ha pasado más de medio siglo desde su fundación, la misión sigue intacta: garantizar que más personas puedan vivir y envejecer sanas y saludables, sin importar su situación económica o lugar de residencia.

“MEDX es de la comunidad… y tenemos la responsabilidad de hacerlo bien en todo momento”, sostuvo.

El autor es periodista colaborador de Suplementos.