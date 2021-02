Expresamos amor todo el año, pero, sin duda, este San Valentín será muy especial para celebrar a las amistades que no hemos podido ver y con quienes anhelamos compartir. Hay servicios de compra por internet y maneras de comprar, siguiendo los protocolos de prevención para mantenerte seguro. Aquí ofrecemos algunas ideas para diferentes personalidades y presupuestos.

Artista

Obra del artista Víctor Iván Sosa.

Para quien aprecie un producto artesanal y hecho a mano, puedes escoger de entre las piezas individuales de la serie de corazones del artista Víctor Iván Sosa, disponibles en la tienda del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). Están hechas en arcilla y pintadas con óxido y esmaltes.

Fashionista

Pieza con un toque muy femenino y juvenil, de Beamina.

Una accesorio en color rojo siempre es clave en el guardarropa de toda mujer y si es en forma de corazón, tiene ese toque femenino, simpático y juvenil. Esta es una cartera en piel de Beamina, forrada con un diseño especial, que se consigue en beamina.com. Las fundadoras de la empresa, Betty Martínez y su hija Paulina Anchia, donan parte de las ganancias a fundaciones locales con especial interés en la niñez.

Jardinero

Planta y tiesto de la boutique Plantique by Wendy.

Desde suculentas hasta tiestos de concreto, todo lo que esperarías de una boutique contemporánea de plantas para interior. Montan arreglos como obsequio, así como para decorar espacios residenciales y de oficina. De hecho, hasta puedes obsequiar una consulta de 45 minutos con su plant stylist, para determinar qué tipo de planta va mejor según tu gusto y estilo de vida. Detalles en www.plantiquebywendy.com.

Chocolatero

Chocolates y flores de En G Delights.

¡Es un clásico infalible en San Valentín! ¿Cómo regalarlos, pero con un twist? En G Delights, cuya tienda online está en www.gdcakes.com, puedes ordenar este detallazo, con flores y una exquisita creación, que hasta parece un lingote de oro tridimensional. Es una barra rellena de brownie y salted caramel.

Cocinero

Tazas medidoras en forma de corazón, de Martha Stewart.

Si el amor entra por la cocina, estos medidores o measure cups de Martha Stewart son para ti. Son de plástico resistente y los consigues en Macy’s. Como son prácticos y se usan tanto, de seguro que cada día se acordarán de ti.

Hogareño

Esta vela de Fornasetti es una pieza de colección que trae Kiyume.

¡Qué mucho tiempo estás en casa! Tu nuevo templo para todo: relajarte, trabajar, jugar y divertirte. Todo pasa entre esas cuatro paredes. Por eso, debe ser un espacio oloroso y bonito para mantener esa moral arriba. Esta vela de Fornasetti es una pieza de colección que trae Kiyume, en Plaza Las Américas.

Cinéfilo

Libros para los amantes de Star Wars.

Si le encanta el cine y la ciencia ficción, ¡con toda probabilidad Star Wars es una de sus películas favoritas y que no pasa de moda! Para que no se pierda entre precuelas, secuelas y hasta en The Mandalorian, tiene que informarse bien con uno de estos libros para la fanaticada de “la fuerza”. De Kiyume, en Plaza Las Américas.