Con vista a la Laguna San José y un ambiente familiar y seguro, The Mall of San Juan se prepara para recibir a sus clientes en el Mes del Amor y la Amistad. Sus cuatro restaurantes ofrecen terraza al aire libre y los protocolos más estrictos de limpieza. La oferta gastronómica es variada y algunos restaurantes tendrán menú especial para celebrar el Día de San Valentín.

Para los amantes de la comida cubana y puertorriqueña está Metropol Restaurant & Bar, con terraza al aire libre y ubicado en el primer nivel del centro comercial.

Tijuana’s Bar & Grill, ubicado en el segundo nivel, ofrece especialidades mexicanas y las mejores margaritas de la casa. Y, para quienes prefieren las hamburguesas tradicionales y gurmé, está Burger & Beer Joint, en el tercer nivel, reconocido por su ambiente de barra y rock & roll. Este cuenta, además, con una amplia variedad de cervezas artesanales.

En el segundo nivel, también se encuentra Vin’us, una enoteca y restaurante de cocina internacional-creativa.

Por su parte, Il Nuovo Mercato ofrece un menú variado en sus bodegas de pizza, pescados, pastas, carnes y ensaladas. Del 12 al 14 de febrero, presentarán su menú especial para dos, Spread the Love, con ofertas de pescado, carne y pasta. En su repostería, Starbene Caffé, ofrecerá postres alusivos a la fecha.

Para horarios y reservaciones, comunícate con cada restaurante.

Restaurant Week

Con la compra de $ 50 o más en cualquiera de las tiendas de The Mall of San Juan, el cliente podrá mostrar sus recibos del mismo día en el Centro de Servicio al Cliente y recibirá un certificado de $ 25 para usar en cualquiera de los restaurantes participantes de The Mall of San Juan.

Esta promoción es válida solo de lunes a jueves, la última semana de cada mes, mientras duren los certificados.

Para detalles del programa y de las reglas oficiales, accede a https://themallofsanjuan.com/restaurantweek.