GFR Media y Triple-S Advantage vuelven a unir esfuerzos para presentar una nueva edición de Encuentro Dorado, una gira de salud y bienestar que visita diversos municipios para fomentar la vida en comunidad y el entretenimiento de los adultos mayores.

La primera parada de la gira será el martes, 20 de octubre, en el Centro Comunal Club de Medina, en Isabela. Desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, el centro se transformará en un espacio de recreación y aprendizaje con una programación gratuita que incluye charlas educativas y de autocuidado, clínicas de vacunación, bingo digital, clases de Zumba, plena o salsa y karaoke.

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Asimismo, en todos los eventos se ofrecerá un taller de alfabetización digital para guiar a los participantes en la suscripción y uso del e-Paper de El Nuevo Día.

Por su parte, Triple-S Advantage tendrá una mesa de información para los interesados en orientación sobre la cobertura de salud de 2027.

En la jornada de actividades estarán nuevamente presentes los jóvenes voluntarios, quienes, con su tiempo y energía, reafirman la importancia de integrar y valorar a nuestros adultos mayores en la comunidad.

Encuentro Dorado resalta por la energía de sus jóvenes voluntarios, quienes comparten, escuchan y regalan momentos de alegría a los adultos mayores. ( Jorge Ramirez Portela )

“Queremos que los adultos mayores se sientan acompañados y disfruten de oportunidades para aprender, compartir y cuidar de su salud. Encuentro Dorado nos permite llevar este compromiso a la comunidad y contribuir a que nuestros afiliados estén siempre cuidados, siempre atendidos y siempre mejor”, expresó Edward Zayas, principal oficial de comunicaciones de Triple-S.

Calendario de Encuentro Dorado

La serie de eventos continuará su recorrido por distintos municipios en las siguientes fechas (sujetas a cambio):

20 de octubre de 2026: Centro Comunal Club de Medina, en Isabela

Centro Comunal Club de Medina, en Isabela 22 de octubre de 2026: Auditorio Municipal Carlos Bonet, en Comerío

Auditorio Municipal Carlos Bonet, en Comerío 27 de octubre de 2026: Coliseo José “Pepe” Huyke, en Morovis

Coliseo José “Pepe” Huyke, en Morovis 2 de noviembre de 2026 : Coliseo Salvador Dijols, en Ponce

: Coliseo Salvador Dijols, en Ponce 3 de noviembre de 2026: Plaza Pública de Vega Alta

Plaza Pública de Vega Alta 5 de noviembre de 2026: Plazoleta Manuel E. Vena Berdecía, en Utuado

Plazoleta Manuel E. Vena Berdecía, en Utuado 17 de noviembre de 2026: Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto

Coliseo Rubén Zayas Montañez, en Trujillo Alto 3 de diciembre de 2026: Coliseo Francisco “Pancho” Deida Méndez, en Hatillo

Se invita a toda la comunidad a estar pendiente a nuestras plataformas para más detalles.