Escuchar al que necesita hablar, es un privilegio para ciertas personas. Sentir que pueden ayudar a otras personas a entender y vivir mejor su vida, les da propósito. Hay personas nobles que hacen grandes esfuerzos como voluntarios, apoyan causas o entidades, porque su corazón se lo dicta y sus recursos se lo permiten.

La Universidad Albizu acoge en sus programas a aquellos que deciden convertir ese espíritu compasivo en su quehacer principal. Le da las herramientas, el entendimiento de la conducta humana y del comportamiento de la sociedad. Les prepara para atender, investigar y buscar cómo manejar conflictos, traumas y problemas que como seres que vivimos en sociedad enfrentamos, como personas y colectivamente.

PUBLICIDAD

Le permite canalizar ese deseo de servir para que pueda aportar donde y cuando sea más necesario, de la forma en que sus habilidades sean de especial provecho. Esa misión distingue a la Universidad Albizu como la principal institución en el país dedicada a estudiar y preparar especialistas en manejo y tratamientos de salud mental y emocional.

Quien mejor puede dar fe de ello son sus egresados. En estos días ha estado en discusión pública la crisis por la violencia contra las mujeres. Pero esa urgencia la siente la doctora Niretzy Morales casi todos los días. “Un día cualquiera puedo tener frente a mí a una mujer que ha estado en peligro de ser asesinada varias veces. Parte de mi trabajo es ayudarla a entender que corre peligro, porque su mente y sus emociones no siempre le permiten comprenderlo. Una víctima de abuso no necesariamente quiere alejarse de quien la maltrata. Busco ayudarla a manejar sus emociones, guiarla para que tome decisiones, sin juzgar, y ponerla a salvo. Justo ahora estoy trabajando con una víctima que fue golpeada, humillada, la sacaron a la calle. Ella sabía que algo estaba mal, pero no internalizaba que era víctima de abuso”, indicó la doctora Morales, quien es psicóloga clínica y trabaja con sobrevivientes de relaciones de maltrato.

La preparación que obtuvo la doctora Morales es crucial para manejar estas situaciones.

“Es difícil de entender para otras personas por qué una persona no puede o no quiere salir de una situación de maltrato. El programa que cursé en la Albizu te permite estudiar la respuesta emocional a las relaciones abusivas y las consecuencias para la salud mental de los involucrados. Hay que caminar el trayecto con los pacientes, crear redes de apoyo con otros profesionales para proteger su seguridad, atender los conflictos emocionales y dar apoyo a otras víctimas de un ciclo de abuso, como son los hijos. Entender el qué y el por qué es lo que te ayuda en estos casos a salvar vidas. Es una responsabilidad enorme, pero trae consigo un compromiso muy personal”, añadió la doctora.

Verdaderamente es convertir una vocación, una pasión por servir, en una profesión. Si quieres seguir los pasos de la doctora Morales y encaminar tu carrera en la Universidad Albizu puedes acceder a albizu.edu/estudia.