Con el objetivo de ofrecer opciones avanzadas de tratamiento a la comunidad, el Centro de Neurociencias y Manejo de Stroke del Sistema de Salud Menonita localizado en el Hospital Menonita Caguas integró el uso de RapidAI, una plataforma cuyos algoritmos de inteligencia artificial, en conjunto con el uso de equipos de imágenes de alta calidad, facilita a los médicos la toma de decisiones de tratamiento de manera rápida y certera, ya que evalúa el flujo sanguíneo del cerebro en pacientes que han experimentado un accidente cerebrovascular (stroke). El Hospital Menonita Caguas es la primera facilidad médico-hospitalaria en Puerto Rico y América Latina en implementar esta tecnología.

Es un hecho que cada innovación tecnológica tiene el potencial de transformar los aspectos más variados de la vida diaria de las personas. Sin lugar a duda, el campo de la salud es uno de los que más se ha beneficiado y encuentra en aplicaciones como la inteligencia artificial (AI, en inglés) una de las herramientas más poderosas para evaluar el estado de salud de los pacientes. De acuerdo con el doctor Ulises Nobo, neurólogo vascular, la plataforma RapidAI es la solución más avanzada disponible para identificar opciones de tratamiento para los pacientes, así como para facilitar su manejo, al procesar automáticamente las imágenes radiológicas y optimizarlas mediante AI para una interpretación más precisa.

“RapidAI provee imágenes rápidas, completamente automatizadas y fáciles de interpretar, que permiten tomar acción para salvaguardar la vida de los pacientes”, sostuvo el doctor Nobo, quien agregó que RapidAI garantiza que los equipos de atención médica tengan la capacidad de optimizar los flujos de trabajo y coordinar la atención del paciente a lo largo de su recorrido clínico. Los análisis recopilados a partir de los datos del progreso del paciente ahorran tiempo al personal del hospital y le ayudan a identificar tendencias para tomar decisiones más precisas sobre su cuidado.

Entre sus beneficios más destacados se encuentran:

El uso de la inteligencia artificial para crear imágenes de alta calidad avanzadas a partir de CT sin contraste (ASPECTS SCORE y/o presencia de hemorragia), angiografías por CT y CT de perfusión.

Obtener resultados validados y confiables para tomar decisiones de tratamiento rápidas y precisas.

Acceder a los resultados en cualquier momento y lugar.

Comunicación móvil disponible en la aplicación Rapid Mobile App y en Rapid Web App en cumplimiento con la ley HIPAA, para facilitar el mejor cuidado de los pacientes.

“Esta tecnología, además de contar con la autorización más amplia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) otorgada a cualquier software de imágenes diseñado para medir el flujo sanguíneo en el cerebro, es la única solución de imágenes de accidentes cerebrovasculares validada clínicamente para ampliar la ventana de tratamiento, elemento esencial cuando cada minuto cuenta”, destacó el galeno, quien agregó que esta plataforma de AI cuenta con catorce estudios clínicos y se basa en la inteligencia obtenida de millones de escaneos en unos 1,600 hospitales en múltiples países.

“Ahora, los pacientes tienen a su disposición una nueva herramienta que les permitirá recibir tratamiento en los momentos críticos que siguen a un accidente cerebrovascular. Estamos seguros de que, con la implementación de esta tecnología, le ofreceremos una mayor calidad de vida a los pacientes”, añadió.

Por su parte, Ricardo Hernández, director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, destacó que RapidAI les brindará a los miembros del equipo clínico del Centro de Neurociencias y Manejo de Stroke una tecnología de alta innovación, utilizando inteligencia artificial aplicada, que a su vez proveerá eficiencia en los procesos para mejorar y acelerar los diagnósticos para beneficio de los pacientes. Hernández añadió que “para el Sistema de Salud Menonita es fundamental brindar un servicio de calidad y eficiencia. Un diagnóstico certero y a tiempo es vital para lograrlo, y esta nueva tecnología viabiliza que continuemos fortaleciendo nuestro posicionamiento como institución de vanguardia”.

Cómo funciona

RapidAI aprovecha la inteligencia artificial (IA) para crear imágenes mejoradas de alta calidad a partir de los datos obtenidos de millones de escaneos a través del mundo. Esto ayuda a los médicos a realizar diagnósticos y tratamientos oportunos y más precisos, al recibir la información en un corto tiempo a través de dispositivos móviles, computadoras de escritorio y sistemas internos de la institución.

“La plataforma RapidAI le brinda a los médicos y a los pacientes el elemento más preciado para salvar sus vidas: tiempo”, destacó Nobo.

Plataforma validada

El software RapidAI fue lanzado por primera vez hace diez años y ha sido validado clínicamente por catorce estudios clínicos, entre ellos DAWN Y DEFUSE 3, cuyos resultados fueron publicados en The New England Journal of Medicine y, en el 2018, llevaron a la Asociación Americana del Corazón y a la Asociación Americana de Accidentes Cerebrovasculares a cambiar sus pautas para ampliar la ventana de tratamiento de accidentes cerebrovasculares de seis horas a 24, para los pacientes elegibles. De esta manera, ha producido una reducción importante en la discapacidad y la mortalidad por accidentes cerebrovasculares.

Más recientemente, la FDA, dio la aprobación para el uso de sus algoritmos de inteligencia artificial que analizan rápidamente las tomografías computarizadas del cerebro y detectan las sospechas de oclusiones de grandes vasos, la causa de accidentes cerebrovasculares mortales o debilitantes.

Sobre RapidIA

RapidAI es el líder mundial en el uso de inteligencia artificial (AI, en inglés) para combatir afecciones vasculares y neurovasculares potencialmente mortales. Desde el hogar hasta el hospital y desde la sala de emergencias hasta el quirófano, RapidAI lidera la próxima evolución de la toma de decisiones clínicas y el flujo de trabajo del paciente, optimizando el cuidado del paciente de principio a fin. Basada en la inteligencia obtenida de más de 2.8 millones de escaneos en más de 1,800 hospitales en más de 60 países, la plataforma Rapid® transforma la coordinación de la atención, ofreciendo a los equipos de atención médica un nivel de visibilidad del paciente nunca experimentado, salvando vidas, y ahorrando tiempo y dinero. Para obtener más información, accede a www.RapidAI.com.

Sobre el Centro de Neurociencias y Manejo de Stroke del Sistema de Salud Menonita

El Centro de Neurociencias y Manejo de Accidente Cerebral Vascular (Stroke) del Sistema de Salud Menonita, que se encuentra en el Hospital Menonita Caguas, es dirigido por los únicos dos neurólogos vasculares certificados en Puerto Rico, doctor Julio César Rodríguez Colón y doctor Ulises Nobo, para atender emergencias 24/7. Cuenta con servicios de CT Scan, MRI, ecocardiograma (ECHO), neuro-telemetría, doppler de carótidas, electroencefalograma (EEG), electrocardiograma (EKG) y ahora con la aplicación RapidAI para una evaluación certera de los pacientes.

Para más información sobre los accidentes cerebrovasculares, síntomas, cómo prevenirlos y tratamiento, accede la página del Sistema de Salud Menonita en Facebook en @SistemaMenonita o llama al 787-653-0550, extensión 2300.