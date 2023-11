Cada verano, cuatro estudiantes puertorriqueños de distintas universidades del país son elegidos para participar del prestigioso programa de investigación científica PREM (en inglés, Partnerships for Research and Education in Materials) en la Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York. Por vía de su sede de investigaciones científicas, llamada CHESS (su acrónimo, Cornell High Energy Synchrotron Source), la institución provee un sinnúmero de programas investigativos basados en la radiación.

Sebastián Muñoz Torres fue uno de los estudiantes seleccionados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, para dedicarle el verano del 2023 a “medir y analizar datos que nos ayudarían a mejorar el sistema de energía renovable y mejorar la producción de hidrógeno para utilizarlo como fuente de energía”, articuló el estudiante de 22 años.

Para el joven, que actualmente cursa su quinto y último año de bachillerato, esta experiencia representó su primera oportunidad de concentrar su análisis en la Química, una rama de la ciencia que no anticipó se convertiría en su fuente de investigación primaria. Pues, “cuando estaba en mi tercer año, empecé a buscar para poder investigar con distintos profesores... y no pensé que terminaría dedicando mi investigación a este tema, pero me ha encantado”, acertó Muñoz Torres, agradeciendo a su mentor, el doctor y catedrático del recinto Jorge Colón Rivera, bajo cuya supervisión lleva investigando por más de dos años y con quien comenzó a “trabajar con una molécula particular relacionada al drug delivery system, todo lo cual está atado a la producción de energía renovable”, indicó.

Durante los dos meses que estuvo en la Universidad de Cornell, ubicada en la ciudad de Ithaca, al norte del estado de Nueva York, coleccionó datos XAS (que se obtienen a través de la espectroscopia de absorción de rayos X, una técnica de acarcterización de materiales) y espera, en lo que resta del año, poder “seguir estudiando la mayor cantidad de datos y analizarlos para publicar los hallazgos antes de graduarme y someterlos para revisión”, anunció el estudiante, quien se encuentra en el proceso de solicitar admisión a la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR para el año académico entrante.

Para el joven científico, su área de investigación ayudará a desarrollar mejores catalíticos para las células electrolíticas, lo que, a su juicio, podría ayudar a “luchar contra el cambio climático, creando una manera más fácil y viable de producir y utilizar el hidrógeno como fuente de energía”, subrayó.

A Muñoz Torres le acompañaron estudiantes de otros recintos del sistema de enseñanza de la UPR y de universidades privadas. Esto es posible porque la Fundación Nacional de las Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés) auspicia programas de participación e inmersión científica en múltiples universidades de Estados Unidos y, junto al Departamento de Energía federal, dispone de laboratorios para crear colaboraciones interagenciales para promover el avance del quehacer investigativo en el país.

Por último, el estudiante oriundo de San Juan admitió que, pese a que su concentración es en el estudio de la Biología, su experiencia en este campo le “abrió la puerta para entrar al programa PREM. Nunca hubiese tenido esta experiencia, si no estuviese dispuesto a expandir mis horizontes” y, aunque no mudó su parecer respecto a sus aspiraciones futuras, recordará esta etapa como una de las más gratificantes en su experiencia académica. A estos efectos, recomendó que toda persona interesada en las distintas áreas STEM (acrónimo para las profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que esté contemplando adentrarse en la investigación física o química como foco de estudio y análisis, esté “dispuesta a aprender… no es fácil, pero nunca sabes si encontrarás un nicho o área que te guste, lo que valdrá la pena”, sostuvo, maravillado con la riqueza de las oportunidades que se presentan en estas distintas áreas de las ciencias, pues “hay algo para todo el mundo. Solo hay que estar dispuesto a poner el trabajo y, poco a poco, aunque te sientas perdido, te darás cuenta de que has aprendido mucho. Solo hay que tomar el paso”, concluyó Muñoz Rivera.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.