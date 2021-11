La llegada de la pandemia del COVID-19 cambió el entorno laboral de muchas personas en el mundo. Por ejemplo, maestros y profesores dejaron sus salones de clase para educar desde sus casas a través de distintas plataformas digitales. Pero, no solo la pandemia del novel coronavirus ha provocado cambios en las empresas, pues se estima que entre 75 y 375 millones de trabajadores (del 3 al 14 por ciento de la fuerza laboral mundial), deberán cambiar de categoría ocupacional para 2030 debido a la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización, según apunta un estudio elaborado por McKinsey Global Institute.

Ante esta realidad, ha surgido un nuevo concepto, el upskilling, que es un anglicismo que hace referencia a la formación de un profesional en nuevas habilidades y competencias que le permiten crecer en su rol actual, mejorando su productividad en el puesto actual o facilitando la promoción interna dentro de la empresa. A través del upskilling, los trabajadores mejoran su rendimiento y adquieren una importancia estratégica para la organización, que no querrá prescindir de su talento, según la Fundación Adecco.

Beneficios para la empresa

Este concepto, agregó Carlos Figueroa Pérez, profesor de la concentración en Recursos Humanos del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Humacao, se encuentra dentro del área de adiestramiento y desarrollo de cada empresa y se da por lo beneficios que trae tanto a la empresa como al empleado.

Para la empresa, específicamente, maximizar su recurso humano redunda en una reducción de costos.

“Reclutar talento nuevo y llevarlo hasta lo que la empresa necesita incluye gastos. Así que la empresa se economiza ese dinero porque ese personal ya conoce la estructura de la empresa y esto, además, reduce el tiempo de incorporación a la empresa”, sostuvo el profesor.

A eso, el académico añadió que el hecho de que los empleados adquieran nuevas habilidades hace que la empresa sea más competitiva y pueda mejorar su funcionamiento o aumentar su cantidad de clientes.

“Las empresas siempre compiten entre ellas y, muchas veces, esa competencia se da por la excelencia de sus recursos humanos”, indicó Figueroa Pérez.

Otros beneficios, mencionó, incluyen el aumento en la responsabilidad y el respeto del empleado hacia una empresa que busca mejorar sus habilidades y que, de esta forma, también superan el reto de retener talento de excelencia.

“Hoy día, sobre todo con estas nuevas generaciones que siempre están buscando aprender, la retención de profesionales es un gran reto para las organizaciones”, dijo el profesor de Recursos Humanos.

Beneficios para los empleados

De acuerdo con el educador, el ser humano tiene unas necesidades básicas, como las de conocimiento y autorrealización tanto personal como profesional. Con el upskilling se satisfacen esas necesidades.

A esto, LISA Institute agrega que realizar actividades que estimulen el cerebro para que no se “oxide”, realizando siempre el mismo tipo de trabajos, tiene beneficios reales como el retraso y la prevención de la aparición de demencias. Además, el aprendizaje y el mejoramiento continuo pueden aportar más significado y motivación en la vida de los trabajadores.

Otra ventaja, bastante atractiva para los trabajadores, es obtener un ascenso y con ello un aumento de salario, sobre todo con la inflación de costos que se ha dado recientemente. El hecho de adquirir nuevas habilidades y responsabilidades, usualmente es reconocido y recompensado.

Por último, reconociendo que hacer las mismas tareas puede ser aburrido para los empleados, el upskilling abre la puerta a la realización de otros tipos de trabajos.

¿Quiénes han implementado el upskilling en Puerto Rico?

Según el profesor, tanto el Gobierno de Puerto Rico como la propia UPR han adiestrado a sus empleados públicos en diversas áreas. En el caso del primer centro docente, entre los muchos esfuerzos de adiestramiento, está el curso de Educación a Distancia que se ofreció en el campus de Humacao en el 2018. Luego de realizar el curso, los profesores recibieron una certificación que les permite ofrecer y crear cursos híbridos y a distancia.

¿Cómo se lleva a cabo el upskilling?

El primer paso para incorporar este concepto, dijo Figueroa Pérez, es que la empresa u organización identifique cuál es la necesidad o las necesidades de su compañía. Esto garantizará que la formación que reciban los trabajadores sea la adecuada para satisfacerlas. Luego, se debe establecer a quiénes se debe adiestrar e impulsar, pues no todos los empleados tienen las mismas destrezas o interés en obtener mayores responsabilidades. A esto, LISA Institute añadió que la empresa debe determinar los siguientes factores:

Si es mejor aplicar un programa de upskilling grupal o individual.

grupal o individual. Si la formación se puede realizar internamente o si es preferible contratar una institución educativa externa.

Qué tipos de aprendizaje tienen más sentido: cursos online, tutorías individualizadas o sesiones de capacitación.

“El upskilling es algo contrario a ese sentido capitalista que tenían en el pasado muchas empresas; antes, las empresas decían ‘este empleado no me funcionó que venga el próximo’. La tecnología ha cambiado y las organizaciones necesitan, no solo el personal, sino también unas habilidades increíbles, y ahora miran cómo pueden convertir a sus empleados en líderes. La importancia de este concepto, luego de la pandemia, recae en que las organizaciones tienen que valorar a su talento como uno de sus principales recursos para la sostenibilidad de sus operaciones”, concluyó el profesor Figueroa Pérez.