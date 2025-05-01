Un equipo altamente profesionalizado que se comunique de manera efectiva, con ideas claras sobre las expectativas de cuidado y resultados efectivos en la atención del paciente es, sin duda, un aspecto trascendental para la optimización de los servicios que brindan las instituciones de salud en Puerto Rico.

Con esto, será necesario el desarrollo de estrategias acertadas en el manejo del estrés y la ansiedad, la creación de ambientes idóneos para que el recurso humano maximice su potencial, además de la capacitación del personal para lograr un mayor dominio de la tecnología.

Para la doctora Rosa Castro, presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), estas son algunas de las áreas de formación esenciales en la prestación de servicios que ofrece la industria de la salud en Puerto Rico. Esta incluye hospitales, centros de diagnóstico y tratamiento, grupos HIPA, centros de medicina comunitarios y oficinas médicas independientes.

La también directora ejecutiva de NeoMed Center detalló que uno de los aspectos relevantes en esa dirección es el uso de la tecnología. Esta abarca desde el expediente médico electrónico y las plataformas de comunicación con los pacientes, hasta las plataformas de recopilación de datos para el manejo de salud de las poblaciones.

“Me parece que es un área que requiere de mucha atención y que, de alguna manera, apoye la gestión de cualquier profesional en función de ese cuidado que le vamos a dar al paciente”, mencionó.

Igualmente, otro renglón que considera vital es el desarrollo de competencias medulares o destrezas blandas.

“En el interior de las organizaciones de salud, tenemos una cantera de profesionales que académicamente están bien preparados: médicos generalistas, especialistas, personal de enfermería práctico, asociado, graduado, enfermeras de práctica avanzada, tecnólogos médicos, farmacéuticos y técnicos de farmacias, entre otros”, manifestó.

No obstante, la entrevistada aseveró que, en muchas organizaciones, es notable la falta de destrezas blandas. Entre estas enumeró la escucha activa, el trabajo en equipo, la solución de problemas, la rendición de cuentas, la visibilidad de resultados a métricas claves de desempeño, la inteligencia emocional y manejo de tiempo, entre otras”.

“Son algunas destrezas blandas o competencias medulares que son bien necesarias y que se deben identificar en el interior de las organizaciones que brindan servicios de salud. Específicamente, [se debe observar] qué les hace falta a los talentos, porque cada profesional es un mundo y hay quienes tienen una buena escucha activa y se comunican de manera [efectiva], pero no tienen inteligencia emocional”, admitió.

A esos efectos, apuntó la importancia de “identificar qué herramientas o qué destrezas les hace falta a cada uno de los profesionales del cuidado de la salud para que las organizaciones desarrollen un plan de trabajo para proveer esas herramientas y que se pueda ofrecer un servicio más comprensivo”.

“No es que tan solo tengan la parte académica, profesional, técnica o funcional, sino que también tengan este componente medular que lleva a desarrollar y a tener mayor empatía, sentido de pertenencia dentro de las organizaciones y compromiso”, recalcó Castro. También requiere la capacidad de desarrollar mayor confianza en el interior de los equipos de cuidado y el personal dentro de una organización, agregó.

De otra parte, subrayó el manejo de las situaciones de ansiedad y estrés, “las cuales forman parte del fundamento en el cual deben descansar las operaciones de cualquier organización del país que busca garantizar y velar por el bienestar de sus pacientes”.

“En la medida en que logras que las personas entiendan que todo cuanto hacen descansa sobre los pilares de la comunicación, confianza, escucha activa, rendición de cuentas e inteligencia emocional, al final del día, vas a poder desarrollar unos ambientes de cuidado psicológicamente más saludables”, argumentó.

Sin embargo, existen unos retos y barreras que limitan las alternativas para la profesionalización del personal de salud, especialmente en los hospitales.

Una de estas, destacó, es la falta de comprensión y entendimiento por parte de las estructuras de mayor autoridad en las organizaciones.

“Es un reto cuando no tienes abordo a una junta de directores, director o presidente que entienda que, para lograr resultados con la fuerza laboral, tienes que identificar sus brechas y darle las herramientas para que las puedas cerrar y trabajar conforme a las expectativas de la organización”, afirmó.

Otra barrera, argumentó la doctora Castro, es la falta de dinero para invertir en proyectos de transformación y desarrollo organizacional, porque son proyectos que tienden a ser costosos. “Sin embargo, el salario emocional y la cultura emocionalmente saludable que se desarrolla en el interior de las organizaciones potencian las capacidades de sus talentos para generar mejores servicios que, al final del día, se convierten en mayores ingresos”, asintió.

Por otro lado, aseguró que el paciente es el mayor beneficiado de contar con un equipo altamente profesionalizado. “Al saber y estar consciente de que su cuidado está en manos de un equipo de trabajo articulado, que confía el uno en el otro, que se comunica de una manera efectiva y que tiene claras las expectativas del cuidado y los resultados claves”, ese paciente se siente confiado.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.