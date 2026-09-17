Cuando llega un huracán, tu póliza es tu protección. Pero para que sea efectiva, necesitas estar preparado ahora.

Antes del huracán:

Revisa tu póliza cuidadosamente. Entiende qué cubre y qué exclusiones aplican. Recuerda que el seguro de vivienda tradicional no cubre inundaciones, esta es una protección separada que requiere evaluación adicional si vives en zona de riesgo.

Entiende qué cubre y qué exclusiones aplican. Recuerda que el seguro de vivienda tradicional no cubre inundaciones, esta es una protección separada que requiere evaluación adicional si vives en zona de riesgo. Documenta tus pertenencias. Realiza un inventario completo de tu vivienda con fotos y videos. Incluye muebles, electrónicos, ropa, colecciones y artículos de valor. Conserva recibos de compras y tasaciones recientes. Esta documentación es importante para validar tu reclamación.

Realiza un inventario completo de tu vivienda con fotos y videos. Incluye muebles, electrónicos, ropa, colecciones y artículos de valor. Conserva recibos de compras y tasaciones recientes. Esta documentación es importante para validar tu reclamación. Protege tus documentos importantes. Guarda copias de tu póliza, títulos de propiedad y valuaciones en un lugar seguro, preferentemente fuera de tu hogar, y mantén una copia en un cloud service.

Después del huracán:

Documenta el daño de inmediato con fotografías y video detallados. Contacta a tu representante de seguros dentro de los primeros días. Si necesitas hacer reparaciones de emergencia, conserva todos los recibos.

La precisión en la documentación determina la rapidez y completitud de tu reclamación.