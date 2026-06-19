En ocasiones, las oportunidades financieras más poderosas no provienen de los movimientos del mercado, sino de beneficios que permiten comenzar con una ventaja desde el primer día.

Precisamente por eso ha despertado tanto interés entre quienes buscan fortalecer su retiro y proteger su patrimonio el reciente lanzamiento del Bono Omega, una propuesta que ofrece un bono de apertura de hasta un 29 % sujeto a los términos y condiciones del contrato. Más allá del porcentaje, lo que llama la atención es la posibilidad de que el cliente vea reflejado ese bono desde el inicio de la estrategia, permitiéndole comenzar su planificación financiera con una posición fortalecida.

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Este tipo de herramientas nos recuerdan una lección financiera fundamental, el mejor momento para actuar siempre va a ser hoy. Muchas personas pasan meses o incluso años esperando el momento perfecto para comenzar a planificar su retiro, cuando la realidad es que el tiempo sigue corriendo independientemente de nuestras decisiones.

No se trata de actuar impulsivamente. Se trata de informarse, evaluar las opciones disponibles y entender cómo cada instrumento puede contribuir a alcanzar objetivos específicos de protección, crecimiento e ingresos futuros.

Por eso siempre les digo a mis clientes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy cuando se trata de tu futuro financiero. Cada año que posponemos una decisión inteligente es un año menos que nuestro dinero tiene para crecer y trabajar a nuestro favor.

Hoy existen alternativas diseñadas para quienes desean participar del potencial de crecimiento de los mercados sin exponer el principal a pérdidas por caídas bursátiles, y herramientas como el Bono Omega reflejan cómo la industria continúa desarrollando opciones para ayudar a las personas a construir un retiro más sólido y predecible.

Al final, la pregunta no es si surgirá otra oportunidad en el futuro. La pregunta es si estamos preparados para reconocer y aprovechar la que tenemos frente a nosotros en este momento. Porque una realidad permanece inalterable, el dinero que permanece detenido difícilmente transformará nuestro futuro. El dinero que trabaja estratégicamente para nosotros sí puede hacerlo.

Y esa ha sido siempre nuestra misión en Maldo Group: hacer que tu dinero trabaje para ti.

El autor es presidente de Maldo Group.