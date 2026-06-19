Juan Daniel Ramos guía su vida empresarial y personal por una premisa sencilla heredada de su formación científica: tomar decisiones basadas en información y datos, no en percepciones.

Con esa máxima, Ramos ha construido una trayectoria empresarial marcada por la disciplina, la visión estratégica y el compromiso con las comunidades a las que sirve desde su liderazgo como socio y actual presidente de la Junta de Directores de Supermercados Selectos. Esa combinación de cualidades le ha valido el reconocimiento como Joven Empresario del Año de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

“Este reconocimiento no representa un logro individual, sino el resultado del trabajo en familia y del esfuerzo de todo un equipo”, expresó Ramos al conocer la distinción.

PUBLICIDAD

Criado en Vega Alta y formado en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, Ramos inició su carrera en la industria farmacéutica, donde desarrolló una rigurosa disciplina de trabajo, un método claro de análisis y una marcada orientación a resultados. En 2013 dio un giro hacia el sector de alimentos junto a su esposa, Diana, al convertirse en socio de la cadena de supermercados Selectos, como propietario de una tienda en Orocovis. Cinco años más tarde abrió una segunda tienda en Corozal.

Desde sus comienzos en la cadena, Ramos ha sido un socio activo. Es parte del Comité de Compras de Selectos y, desde 2020, integra su Junta de Directores, donde se desempeñó primero como tesorero y luego como vicepresidente. En 2025, se inició como presidente del organismo. Bajo su liderato, ha impulsado proyectos clave para fortalecer la infraestructura de la cadena, incluyendo la puesta en marcha del nuevo almacén seco y el desarrollo del almacén frío del Centro de Distribución de Selectos, iniciativas que buscan mejorar la eficiencia operativa y la capacidad de servicio de la empresa.

Sus colegas, tanto en Selectos como en MIDA, le distinguen por promover un ambiente de respeto, colaboración y compañerismo. Al agradecerles, Ramos expresó que “asumo este reconocimiento también como un deber para continuar aportando, innovando y fortaleciendo una industria responsable de llevar el alimento a la mesa de la familia puertorriqueña”.