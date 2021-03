Si le hubieran preguntado de niña a Thalía Fajardo, una terapista recreativa de 27 años, cómo sería la líder que desearía para Puerto Rico, habría contestado “una que me tomara en cuenta”.

“Hubiera dicho una que reconociera la capacidad analítica y crítica que tienen las niñas y los niños, que considerara sus opiniones tan o más importantes que las de un adulto”.

Algo maravilloso que caracteriza a la niñez es su tremenda capacidad para olvidar pronto, perdonar rápido y seguir sonriendo. Para Fajardo, es una lástima que, en el camino, les toca crecer en un mundo acelerado, que la mayoría de las veces no les toma en cuenta y que cree que lo sabe todo.

“En el camino no son más que seres a quienes les exigimos seguir reglas, comer en otra mesa, callarse cuando los adultos hablan y esperar pacientes que les hagan caso. Suelen recibir el “cuando crezcas entenderás”, como si no pudieran comprender hoy”.

Pero, escucharles con detenimiento, sin descartar sus opiniones, abre posibilidades para atender mejor sus intereses y necesidades. Permite descubrir ideas que a los adultos no se les hubieran ocurrido.

Así lo confirman tres niñas, quienes en una divertida entrevista, comentaron sobre las líderes que desean para Puerto Rico.

Una líder que proteja el ambiente

Desde el escritorio donde toma clases en su casa, Antonella Barceló Acevedo, de 5 años, expresó lo importante que es para ella que una líder siembre árboles en las escuelas porque hace mucho calor durante el recreo. También, quisiera una líder que enseñe a los niños y niñas la importancia de tratarse bien. Antonella habla desde su experiencia en su escuela en Maricao, donde estudia desde el nivel preescolar.

A la niña, a quien le encantan todos los colores, cree que una líder debe siempre estar pendiente a que los libros en las escuelas estén en buenas condiciones. También, quiere que esa persona reconozca que el recreo debe ser más largo y las clases deberían tener más secciones para bailar. Asimismo, identificó que una líder debe ayudar a las personas mayores a vivir mejor.

En el área ambiental, la niña que repitió en varias ocasiones cómo desea que se acabe esta pandemia, expresó que una líder debe estar pendiente a proteger las playas de Puerto Rico.

Sobre dejar basura en las playas, también tuvo un comentario.

“Eso no se hace”. Reclamó que las personas que van a recrearse en las costas, “deben coger una bolsa y llevarse la basura para su casa”.

Una líder que escuche

Por su parte, Mila Sofía Quiñones Morales, de 6 años, expresó que, para ella, una líder es alguien que dirige, ayuda y acepta las ideas de los demás.

“Si todos tenemos una idea diferente, podemos mezclarla para hacerla mejor”, opinó la niña, natural de San Sebastián.

En el caso de Puerto Rico, Mila Sofía, a quien le encantan el azul y el rosa, afirmó que quisiera una líder científica que haga experimentos “para vencer a los malos”. Dejó claro que esa persona debe estar pendiente a los parques para añadirles más juegos y una carpa con árboles porque hace calor.

Coincidió con Antonella en que debe alargar los recreos porque “una escuela no es escuela sin recreo”. Señaló que debe buscar cómo arreglar los problemas más malos, como el agua y la luz, y que debe ayudar a las madres porque “debe buscar un lugar donde los niños jueguen mientras mamá trabaja”.

En el área de la salud, Mila Sofía contó que, si hay una emergencia, la líder debe asegurarse de que “haya un doctor que siempre pueda operar rápido”.

Una idea que tiene para esta líder es “construir un hotel a donde vayan doctores para curar a todos los enfermos y a las personas mayores”.

En el tema ambiental, señaló que esa líder también debe estar pendiente de que no arranquen plantas, de que siembren árboles y les echen agua. A la lista de acciones, sumó “ayudar a los animalitos para que no estén en la calle”.

Una líder que ayude a las personas

De manera similar, Andrea Cabrer Bonachea, de 11 años, expresó que para ella una líder es una persona que “inspira y ayuda a otras personas desde su corazón y no solo por dinero”.

Es, además, una persona con determinación porque “en Puerto Rico, muchas personas impulsan proyectos y después no continúan”. También, debe enfocarse en ofrecer la mejor educación sin que nadie tenga que pagar por ella, comida saludable para las personas y hacer que las comunidades sean espacios seguros y buenos. Asimismo, añadió en el tema de las comunidades, que esa líder debe asegurar la reducción del uso del plástico, garantizar que todos puedan usar energía renovable y que se respire aire más limpio.

En el área de salud, Andrea cree que la líder debe asegurarse de que todo el mundo tenga un plan médico que no tenga que pagar y que, en el caso de las adicciones a las drogas, debe buscar que “las personas se rehabiliten para que puedan tener una vida en la que hagan lo que quieran”.

En el tema ambiental, Andrea, a quien le encanta la fantasía y las historias de dragones, mencionó que esa líder debe limpiar el aire, detener la desforestación y “atender el problema de calentamiento global porque es bien difícil y lo vivimos luego del huracán María”.

Son muchas las coincidencias entre las opiniones de estas tres niñas aun cuando contrastan en edades y trasfondos.

Todas están de acuerdo en que una de las prioridades de cualquier líder en Puerto Rico debe ser la educación. No es casualidad, ya que todos los días, de lunes a viernes, están en clases.

Ahora, como adulta, Thalía Fajardo recuerda nuevamente la importancia de escuchar a las voces de la niñez, quienes experimentan las realidades materiales de este archipiélago a diario.

“Se lo debemos. Le debemos el futuro. Más que necesario, es urgente. Nuestras niñas y nuestras mujeres merecen más y merecen líderes que garanticen otro país donde puedan vivir en paz”, apunta.

“Son infinitas las posibilidades para las niñas aunque haya un mundo que se empeñe en decirles que no pueden o no deben. Más allá de saber que son capaces de todo, es importante enseñarles que van para un mundo muy desigual en el que sus oportunidades se verán atravesadas por su clase social, por su género y por su raza. Que no siempre depende de ellas y que son muchas las realidades que necesitamos desmantelar”, añadió.

Para ella, su planteamiento lo resume mejor la Plena feminista para las niñas felices, de Plena Combativa, que dice “las niñas de nuestra tierra quieren ser libres para jugar y esta plena es para ellas, pa’ que las dejen vivir en paz. No son muñecas, ni princesitas. No quieren dueño, ni quieren rol. Solo sueñan con ser felices, que las peine el viento y las pinte el sol”.