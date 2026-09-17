Acompañar también es parte de la recuperación.

Para una persona que enfrenta un trastorno por uso de sustancias, sentirse escuchada, comprendida y saber que puede contar con alguien puede hacer la diferencia.

La familia también puede ser esa persona cercana que decide estar presente y convertirse en una red de apoyo. Y quienes acompañan también pueden necesitar ayuda durante el proceso.

La recuperación es posible. Acompañar, comprender y buscar ayuda también son parte del camino.

En ASSMCA, buscamos acompañarles.