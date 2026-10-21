Una vez más, los beneficiarios de Medicare tendrán la oportunidad de escoger un plan médico que respalde sus necesidades de salud para el próximo año durante el período de inscripción abierta que inicia el 15 de octubre y se extenderá hasta el 7 de diciembre de 2026.

El protocolo incluye a ciudadanos de 65 años o más, a quienes estén por cumplir 65 años y a quienes se les hayan aprobado los beneficios del programa federal como consecuencia de una discapacidad.

Durante el proceso, las personas podrán cancelar su plan Advantage y regresar al Medicare Original e incluso cambiarse de un seguro médico Advantage a otro, pues en la isla existen tres alternativas autorizadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

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Lo primero que deben hacer, de acuerdo con Marina Díaz, directora de los Centros de Medicare y Medicaid para Puerto Rico e Islas Vírgenes, es verificar la correspondencia recibida en septiembre, ya que su plan les envió una carta conocida como Notificación Anual de Cambios con la descripción de los cambios que tendrá su cobertura actual para el próximo año.

Con esa información, el beneficiario decidirá si su aseguradora Advantage cumple con los requerimientos de sus respectivos diagnósticos, además de verificar costos, primas mensuales, deducibles y analizar los alcances de su cobertura para el 2027.

Según la directora, en Puerto Rico, 9 de cada 10 personas que tienen Medicare deciden ingresar a un Medicare Advantage para que administre sus beneficios.

Aquí resumimos una serie de pasos importantes antes de firmar cualquier compromiso que pudiese afectar su acceso a los servicios de salud que actualmente recibe.

Paso 1: Inventario de médicos y medicamentos

Una de las recomendaciones principales es hacer una lista o inventario de los médicos que atienden sus necesidades de salud y la cobertura de medicamentos que usted requiere para tratar su enfermedad.

Eso incluye medicina general, especialistas, subespecialistas, salud dental, visual y auditiva, además de la gama de servicios que recibe, especialmente los fármacos recetados.

“En ese período (de inscripción abierta), lo importante es que vean las opciones que van a traer los distintos planes médicos, sobre todo, los renglones que sean importantes para esa persona”, alertó.

“Por ejemplo, si la persona está esperando recibir servicios dentales o algún servicio especial el año que viene, debe estar consciente de que, si se va a cambiar, lo haga según sus necesidades de salud”, recalcó.

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Asimismo, recordó que el listado debe considerar los beneficios de transporte a sus citas médicas, ayuda con el pago de la parte B, compra de medicamentos over the counter, entre otras consideraciones.

Paso 2: Documentos e información para la solicitud

Durante el período de inscripción abierta deberá contar con varios documentos e información a la mano, entre estos, su tarjeta de Medicare para validar su número de beneficiario y las fechas de inicio de las partes A y B. Es requisito tener ambas partes para ingresar a un plan de Medicare Advantage.

Asimismo, requerirá un directorio de médicos y farmacias que estén dentro de la red del plan de salud que se desee seleccionar.

Igualmente, necesitará información sobre los medicamentos recetados, los nombres exactos, la dosis y la frecuencia. Esto con el objetivo de verificar si la aseguradora que desea cumple con sus necesidades.

También deberá tener accesible la carta enviada por su plan Advantage o de la Parte D en septiembre, en la que se notifican los cambios de precio o beneficios para el próximo año.

﻿Paso 3: Preguntas antes de firmar con un plan

Luego de hacer una introspección sobre la cobertura que precisará para el próximo año, tendrá que decidir qué plan médico, ya sea Medicare Original o Medicare Advantage, cumple con todo lo que usted necesita.

“Lo importante es que, antes de elegir, debe conocer la oferta, no quedarse con lo que le diga una persona en una mesa, sino que lo tenga por escrito. Lo importante es que, si va a elegir equis plan, esté seguro de que el mismo cubre sus médicos, sus medicamentos, está accesible para usted, si le van a ayudar con la parte B o no”, sostuvo.

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Otro aspecto relevante antes de firmar es asegurarse de cómo se atienden las quejas, dónde puede buscar ayuda y si cuentan con oficinas regionales.

En tanto, advirtió que está prohibido que los planes médicos acosen a los beneficiarios en ningún lugar donde se les permita ofrecer información sobre sus respectivas ofertas.

“No permitimos que los persigan como hemos visto; si van a un centro comercial, hay una mesa de algún plan médico y se le van detrás para que venga a la mesa. Eso está prohibido por las reglas de mercadeo de CMS. Tiene que ser una venta sin acoso”, afirmó.

“El beneficiario debe acercarse a la mesa, pedir información y nadie puede obligarlo a cambiarse ni firmar ningún papel, a menos que usted esté bien consciente de que ese es el plan médico que usted quiere elegir”, mencionó.

Finalmente, destacó que, luego del proceso de inscripción abierta que culmina el 7 de diciembre, Medicare ofrece un período, entre enero y marzo, para cambiar el plan médico seleccionado, en caso de que no cumpla con sus necesidades. Este periodo es para hacer un solo cambio, por lo que la persona debe estar segura del cambio que desea realizar, ya que deberá permanecer con el plan seleccionado hasta el 31 de diciembre.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.