Una sobredosis puede prevenirse. Una vida puede salvarse.

Hoy, en el Día Internacional de Visibilización de una Sobredosis, ASSMCA y su campaña educativa “SE BUSCA” hacen un llamado a informarnos, actuar y buscar ayuda a tiempo.

Porque ante una sobredosis, todos podemos hacer la diferencia.

Conoce más sobre los servicios de ASSMCA en: qrco.de/bgxd5v