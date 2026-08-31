ASSMCA se une al Día Internacional de Visibilización de una Sobredosis para salvar vidas
Un llamado a la acción para recordar que todos pueden hacer la diferencia. Ve el video
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Una sobredosis puede prevenirse. Una vida puede salvarse.
Hoy, en el Día Internacional de Visibilización de una Sobredosis, ASSMCA y su campaña educativa “SE BUSCA” hacen un llamado a informarnos, actuar y buscar ayuda a tiempo.
Porque ante una sobredosis, todos podemos hacer la diferencia.
Conoce más sobre los servicios de ASSMCA en: qrco.de/bgxd5v
Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media.