De acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, adscrita a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, en inglés), la glándula tiroides cumple muchas funciones en el cuerpo. Desde producir hormonas que mantienen el buen funcionamiento de los órganos hasta regula el uso de la energía, es esencial para nuestra salud. Sin embargo, cuando no funciona bien, se producen síntomas y condiciones que, de no tratarse a tiempo, pueden tener repercusiones de cuidado.

Si bien uno de los problemas más comunes de la tiroides es el hipertiroidismo, una afección que ocasiona que la tiroides produzca más hormonas de las que el cuerpo necesita; el problema de tiroides más frecuente es el hipotiroidismo, o la deficiencia hormonal que causa que la tiroides funcione más lentamente. En este, las mujeres son las más afectadas, al igual que las personas mayores de 60 años y las que tienen otras enfermedades de la tiroides.

Según reportes periodísticos difundidos con información de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED), se estima que un 20% de la población en Puerto Rico padece de algún trastorno de tiroides, en tanto un estudio coloca a un 33% mujeres puertorriqueñas con alguna enfermedad de la glándula tiroidea. Con este panorama, es importante prestar atención a los síntomas que incluyen: cara hinchada, letargo, aumento de peso, frío, disminución de la frecuencia cardíaca, estreñimiento, depresión y debilitamiento del cabello. Es crucial notar que los síntomas son diferentes en cada persona y que algunas personas pudieran, incluso, no mostrar ningún síntoma. Por ello, debes consultar con tu médico, si sospechas que tienes hipotiroidismo.

Causas del hipotiroidismo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) explican que la causa más frecuente del hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto -trastorno en el sistema inmunitario ataca la tiroides y causa inflamación que impide que se produzcan suficientes hormonas tiroideas.

Otras causas son: operación de la tiroides, tratamiento de radioterapia, el uso de algunos medicamentos y tiroiditis (inflamación de la tiroides). También, algunas personas nacen con hipotiroidismo, lo que se conoce como hipotiroidismo congénito.

Cómo se diagnostica

Diagnosticar el hipotiroidismo requiere una evaluación de los síntomas y la realización de pruebas de sangre para medir los niveles de la hormona estimulante de la tiroides (TSH, en inglés) y de anticuerpos, lo cual ayudará a descartar otras condiciones de salud.

Cuando la enfermedad de Hashimoto está presente, explican los CDC, los niveles de anticuerpos están elevados, mientras que problemas como el bocio (tiroides agrandada) o nódulos de tiroides se pueden evaluar con un sonograma.

Tratamiento

Una vez diagnosticada la condición, el médico podrá recetar el medicamento oral llamado levotiroxina, el cual reemplaza la hormona que produce el cuerpo y que debe tomarse de por vida.

Debido a que la dosis puede cambiar según pasa el tiempo, por el embarazo, o por ciertas condiciones de salud como enfermedad del corazón o cuando recibes ciertos tratamientos hormonales, es importante el seguimiento médico, para asegurarte de recibir las dosis que necesitas.