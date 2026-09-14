Cuando pensamos en cuidar nuestra salud, probablemente vienen a la mente hábitos como alimentarnos bien, mantenernos activos, descansar o hacer nuestras visitas médicas. Sin embargo, nuestro bienestar también se nutre de algo que forma parte de nuestra vida todos los días: las relaciones que construimos y los momentos que compartimos con otras personas.

Sentirnos acompañados, conversar, reír, compartir experiencias y saber que contamos con personas significativas en nuestra vida puede aportar positivamente a nuestra salud emocional. La familia, las amistades, los compañeros y hasta los espacios de comunidad pueden brindarnos oportunidades para sentir cercanía, apoyo y un sentido de pertenencia. Por eso, conectar también es una forma de cuidarnos.

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No necesitamos tener un círculo social amplio ni estar rodeados de personas todo el tiempo. Los vínculos significativos pueden verse diferentes para cada persona. Para algunos será compartir regularmente con la familia; para otros, conversar con una amistad cercana, participar de una actividad comunitaria o simplemente tener a alguien con quien disfrutar un momento grato.

La compañía también aporta bienestar

Compartir con otras personas puede traer alegría a nuestros días y ayudarnos a crear experiencias que disfrutamos y recordamos. Una conversación agradable puede cambiar el ritmo de una tarde. Reír con una amistad puede hacernos sentir más ligeros. Compartir una comida en familia puede convertirse en uno de esos momentos sencillos que esperamos durante la semana.

Las relaciones también nos permiten acompañarnos en las distintas etapas de la vida. Hay momentos para celebrar juntos, otros para escucharnos y muchos simplemente para disfrutar de la compañía. Saber que podemos compartir lo que vivimos y, al mismo tiempo, estar disponibles para otros, fortalece esos vínculos.

Además, conectar a menudo requiere grandes planes. Muchas de las experiencias que más disfrutamos surgen de cosas sencillas: tomar un café, visitar a un familiar, caminar con una amistad, cocinar juntos, conversar con un vecino o llamar a alguien para saber cómo está. Cuando hacemos espacio para esos momentos, también estamos haciendo espacio para nuestro bienestar emocional.

Cultivar nuestros vínculos puede formar parte de la rutina. Algunas acciones sencillas pueden ayudarnos:

Busca oportunidades para compartir. Una comida, una caminata o un café pueden convertirse en espacios para conversar y disfrutar juntos.

Una comida, una caminata o un café pueden convertirse en espacios para conversar y disfrutar juntos. Mantén cerca a las personas importantes para ti. Una llamada, una visita o un mensaje para saber cómo están puede ayudar a fortalecer la relación.

Una llamada, una visita o un mensaje para saber cómo están puede ayudar a fortalecer la relación. Escucha y comparte. Una buena conexión se construye cuando sentimos que podemos hablar, pero también cuando ofrecemos a otros el espacio para expresarse.

Una buena conexión se construye cuando sentimos que podemos hablar, pero también cuando ofrecemos a otros el espacio para expresarse. Celebra lo cotidiano. No hace falta esperar cumpleaños o fechas especiales. Una buena noticia, un logro pequeño o simplemente tener tiempo juntos también merece disfrutarse.

No hace falta esperar cumpleaños o fechas especiales. Una buena noticia, un logro pequeño o simplemente tener tiempo juntos también merece disfrutarse. Haz espacio para conocer personas. Actividades recreativas, culturales, deportivas, de voluntariado o de la comunidad pueden abrir la puerta a nuevas conexiones.

Actividades recreativas, culturales, deportivas, de voluntariado o de la comunidad pueden abrir la puerta a nuevas conexiones. Permite que otros también estén para ti. Cuidarnos no significa hacerlo todo solos. Compartir nuestras experiencias y aceptar compañía también puede ser parte de nuestro bienestar.

Cuidarnos también es acompañarnos

Con el paso del tiempo, nuestras relaciones pueden cambiar. Algunas amistades se transforman, conocemos nuevas personas y nuestras familias atraviesan diferentes etapas. Por eso, cuidar nuestros vínculos también requiere intención: buscar espacios para encontrarnos, mantener el contacto y demostrar interés por las personas que forman parte de nuestra vida.

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También podemos mirar más allá de nuestro círculo cercano. Saludar a un vecino, conversar con un compañero, participar en nuestra comunidad o hacer sentir bienvenido a alguien son pequeñas formas de crear conexión. A veces, un gesto sencillo puede tener un impacto positivo tanto para quien lo recibe como para quien lo ofrece.

Y es que el bienestar emocional no se construye de una sola manera. Se alimenta de nuestros hábitos, de las actividades que disfrutamos, del descanso, de dedicar tiempo a nosotros mismos y también de las relaciones que nos permiten compartir la vida con otros.

Podemos comenzar con algo sencillo. Pensemos en una persona cuya compañía disfrutamos y hagamos espacio para conectar con ella. Tal vez sea una llamada, una visita, una caminata o una conversación pendiente. No tiene que ser complicado para ser significativo.

Recuerda que en MCS contamos con el MCS Club Te Paga, un programa de bienestar total que te ofrece una variedad de actividades educativas, recreativas y sociales. Para conocer más del Club Te Paga y ver el calendario de las actividades, visita www.mcsclubtepaga.com.

Conectar, compartir y acompañarnos también son formas de cuidar nuestro bienestar emocional. En MCS te queremos con Salud Completa.