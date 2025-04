El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y sus programas, el Fideicomiso de Salud Pública y el Consorcio de Investigación Clínica de Puerto Rico (PRCCI), celebrarán el Symposium for Advancing Precision-Based Integrative, and Individualized Healthcare in Puerto Rico, un evento diseñado para acelerar el avance de la medicina individualizada, de precisión e integrativa.

Este evento, que es gratuito y cuenta con espacios limitados, se llevará a cabo el jueves, 1 de mayo de 2025, en el Hotel Caribe Hilton, y contará con la participación de reconocidos expertos internacionales.

Como parte de la agenda, se abordarán temas relacionados con la medicina de precisión y los avances en la industria biomédica tanto en Puerto Rico como a nivel global.

Para más información sobre el simposio, visita https://prsciencetrust.org/call-symposium/.