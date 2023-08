El doctor Emmanuelli Algarín, quien es dentista generalista y posee una maestría en Salud Pública y el grado de Juris Doctor, también es colaborador de MCS. ( Suministrada )

La salud oral juega un papel fundamental en el bienestar y la salud general de cada paciente. Debido a que nuestra boca y sus componentes son responsables de muchas funciones corporales importantes, para gozar de una salud completa, no se pueden pasar por alto las visitas al dentista. De esta manera, se pueden evitar enfermedades que pueden ser peligrosas.

El doctor Emmanuelli Algarín, quien es dentista generalista y también posee una maestría en Salud Pública y el grado de Juris Doctor, establece que todos los pacientes deben brindarle la importancia que amerita el cuidado de su salud oral, comenzando con la prevención.

“Entre los procesos que se somete a un paciente nuevo, o a ese paciente [a quien] le corresponde realizar su visita preventiva está la profilaxis, que es la limpieza oral. También se toman radiografías, se hace un diagnóstico y se establece un plan de tratamiento, de ser necesario. Hay pacientes que requieren un tratamiento, y hay pacientes a los que, simplemente, se les da una cita de seguimiento y se atienden cada seis meses”, explica el dentista y colaborador de MCS.

En esa visita inicial, el doctor también recomienda optar por la aplicación del fluoruro para respaldar el cuidado preventivo del paciente porque “hace que los dientes resistan el ácido que producen las bacterias que desembocan en las caries dentales”, además de darle continuidad a cualquier tratamiento que sea necesario.

“Si la persona no tiene ningún tratamiento para realizarse, más allá de lo preventivo, visita cada seis meses al dentista, pero, de tener algún trastorno oral, el dentista programa un plan de tratamiento que puede ser desde restaurar caries, colocar prótesis, extracciones, endodoncias o cuidado de ortodoncia. Un aspecto importante de las visitas preventivas al dentista es que en estas también se puede auscultar si la persona está desarrollando condiciones orales que provoquen serios problemas de salud.

“Las condiciones más comunes son las caries dentales y la gingivitis; esta última, si progresa, se convierte en periodontitis”, detalla el dentista.

La gingivitis, o inflamación de las encías, se debe a los efectos a corto plazo de los depósitos de placa en los dientes. Según el doctor Algarín, esta condición “primero se presenta con sangrado en las encías y, si esa inflamación progresa al hueso del diente, se convierte en periodontitis”.

La periodontitis es una infección grave en el hueso alveolar (hueso que contiene las raíces de los dientes) que daña el tejido alrededor de los dientes y puede causar que estos se aflojen o se caigan.

“El peligro de la periodontitis, a corto plazo, es mal aliento y pérdida de los dientes, pero también están las infecciones sistémicas como consecuencia de la periodontitis. El paciente puede llegar a padecer de infecciones en el corazón y también en el cerebro, o sea, en las partes más próximas a la boca”, advierte el dentista.

Entre estas infecciones cardíacas está la endocarditis bacteriana, una infección en el endocardio provocada por la entrada de bacterias al torrente sanguíneo, que luego llegan a las válvulas cardíacas y se adhieren a ellas.

De hecho, los pacientes con afecciones cardiovasculares requieren de un cuidado más exhaustivo de su salud oral, para evitar que sus condiciones empeoren.

“Al tener una enfermedad periodontal, el cuerpo está todo el tiempo secretando señales de inflamación. Hay cardiólogos que nos refieren pacientes para estabilizarle la salud periodontal porque el corazón está ajorado todo el tiempo, por las señales de inflamación y no es nada en la salud sistémica; no es nada en el hígado, no es el riñón, no es el páncreas, es la boca y el corazón está esforzándose en exceso”, explica el dentista.

El panorama también se complica para los pacientes que padecen de diabetes y que no tienen una salud oral adecuada.

“La condición periodontal empeora por los problemas con la microvasculatura de las personas con diabetes. Hay gente que dice que porque padece diabetes tiene problemas en los dientes, pero, eso no es así porque, si se cuidan bien la boca, si tienen su régimen preventivo al día, pueden tener la diabetes descontrolada, pero su salud oral va a estar bien. Si descuidan la salud oral, la diabetes empeora la condición periodontal”, menciona el doctor, quien, además, destaca que las mujeres embarazadas deben tener cuidado de no desarrollar la enfermedad periodontal porque provoca infecciones serias.

Un ejemplo de esto es la angina de Ludwig que consiste en una infección en que, al crecer desproporcionadamente, puede obstruir la tráquea. “Ese es otro de los peligros porque las personas terminan hospitalizadas y, a veces, entubadas”, sostiene el colaborador de MCS, quien añade que esto no es común, “pero sucede cuando las personas dejan que esa infección siga creciendo y, cuando llegan a la oficina dental, hay que mandarlas al hospital”.

Por esto, durante agosto, el Mes de la Salud Oral, se recalca la importancia de acudir, al menos, dos veces al año al dentista y no esperar a tener una emergencia que ponga en peligro su vida.

“Cuando duele, ya es tarde. Es importante coger un problema en etapa temprana. Si dejamos que progrese y, por ejemplo, una caries llega al nervio, puede resultar en un absceso y este puede provocar, incluso, la muerte”, advierte

Por tanto, la recomendación para evitar dolores y condiciones peligrosas es “visitar a tu dentista cada seis meses, cepillarte, al menos, dos veces al día (mañana y noche) y utilizar el hilo dental, que es el talón de Aquiles de muchos. Cuando a la persona le decimos que hay que darle un tratamiento, es importante no abandonarlo porque las consecuencias pueden ser nefastas: la más sencilla es perder un diente; la más trágica es perder la vida”, aconseja el doctor Algarín.

