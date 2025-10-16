Cuando un mattress cumple con especificaciones de seguridad, medidas especiales y materiales antibacteriales, se convierte en un aliado de la salud y el bienestar.

Esa ha sido la misión de la fábrica dirigida por Damaris Rivera, donde se diseñan y manufacturan soluciones que brinden comodidad, apoyo y seguridad a miles de personas, desde pacientes encamados hasta estudiantes en residencias universitarias.

La historia de Fábrica de Mattress JFR

En noviembre de 1999, Damaris Rivera adquirió una fábrica que cerraba en Cataño, dando paso a una nueva administración, encabezada por una mujer.

Si bien ha sido un camino de muchos altibajos, cambios de nombre y en el lugar de manufactura, y cambios en el mercado, durante 25 años, lo único que no ha cambiado es el liderato de su propietaria.

“Jamás me imaginé que pudiera llegar a decir ‘ya llevamos un cuarto de siglo’”, dijo Rivera, quien se define como “la única mujer dueña absoluta de una fábrica de mattresses en Puerto Rico”. Esto, porque, aunque en las demás fábricas de este tipo hay mujeres como codueñas o esposas, ninguna figura como única propietaria.

Desarrollo constante de Fábrica de Mattress JFR

Como parte de la evolución, “nos tuvimos que reinventar. Pasamos de ser los fabricantes y suplidores de mueblerías a dedicarnos a fabricar mattresses a la medida e institucionales. Ya teníamos la experiencia, el personal y los suplidores, así que nos reenfocamos. Hoy día, nuestra especialidad es fabricar mattresses para hospitales, hogares de ancianos, hogares de niños, personas sin hogar, personas encamadas, personas con obesidad mórbida, moteles, residencias universitarias, hospedajes, casas de alquileres, agencias de gobierno y todo aquel que necesite un mattress en medidas especiales”, describió la empresaria.

Agregó, además, que “todos los mattresses de esta categoría tienen algo en particular: son medidas no comunes, usan materiales internos de distintos grados, la tela y el hilo tienen que cumplir con estándares de inflamabilidad o ser de materiales antibacteriales, por lo que se fabrican por especificaciones y por pedido”.

“A menor escala, y por pedido, fabricamos mattresses al detal en medidas estándares (twin, full, queen y king) en muelles y memory foam”, finalizó diciendo.

