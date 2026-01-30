FHC Salud Mental: buenos hábitos diarios para una mejor salud
Evalúa tu vida con honestidad
A principios de cada año, no necesitas promesas grandiosas; necesitas hábitos pequeños y sostenibles.
La evidencia sugiere que el cambio real se construye con semanas de práctica, no con “21 días” mágicos.
Por eso, menos culpa y más estructura: duerme mejor, muévete a diario, aliméntate con intención, establece límites y cuida tus vínculos. Evalúa tu vida con honestidad y fija metas SMART.
Si necesitas apoyo, llama hoy a FHC Salud Mental y comienza tu plan con profesionales que te acompañan.
