Por años, Annabelle Mullen Pacheco ha contado historias desde el cine. Abogada, productora y mujer trabajadora, su vida siempre estuvo marcada por proyectos y movimiento. Pero en 2015, una llamada inesperada cambió su relación con su cuerpo y la forma en que entendía la prevención.

Mientras trabajaba en República Dominicana, su ginecólogo en Puerto Rico la llamó para avisarle de un hallazgo urgente: tenía células cancerígenas que requerían atención inmediata. Ante la imposibilidad de viajar, buscó atención médica allí y se sometió a una cirugía de emergencia, una conización para remover las células precancerígenas asociadas al virus del papiloma humano (VPH).

“La detección temprana marcó la diferencia”, explicó Annabelle. Su disciplina en los chequeos anuales permitió identificar el problema a tiempo y prevenir complicaciones mayores, incluyendo riesgos futuros para la maternidad.

De esa experiencia nació Arroba Amor, una comedia romántica que combina humor, amor y autodescubrimiento. La protagonista, de esta historia, es una productora absorbida por el trabajo que, tras un diagnóstico, aprende a priorizarse, buscar balance y escucharse. Annabelle explicó que la película no solo entretiene, sino que invita a enamorarnos de nosotras mismas y cuidar nuestra salud.

“Tenemos tanto que hacer, tantas responsabilidades, que muchas veces dejamos la salud para después”, reflexiona. “Pero cuidarnos no es opcional; es un pasito a la vez”. Su mensaje para todas las mujeres es “ponerse primero, aunque suene egoísta”, esto, según sus propias palabras, permite cuidar mejor a los que queremos y vivir con conciencia

Para Annabelle sin importar donde vivamos, es importante escuchar el cuerpo, ser constante con la prevención y tomar tiempo para nosotras mismas, “cuando me mudé a España, pues, fui, busqué una ginecóloga rápidamente, esas son decisiones de amor propio”.

En este 2026, su invitación es clara, “reconéctate con tu cuerpo, haz tus chequeos y date permiso de ocupar espacio en tu propia vida. La prevención salva vidas, pero también nos recuerda que merecemos vivirlas con salud, conciencia y amor propio”, finalizó.

La autora es colaboradora de VOCESPR.