El cáncer de seno –el más común en mujeres a nivel mundial– es una enfermedad en la que las células del seno crecen de manera descontrolada.

Detección y tratamiento del cáncer de seno

Se recomienda hacerse una mamografía anual a partir de los 40 años y cada dos años a partir de los 55. El autoexamen es una herramienta útil, pero no sustituye el examen de crecimiento como la mamografía. Los tratamientos incluyen quimioterapia, radioterapia, cirugía y terapia hormonal.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de cáncer de seno?

• Ser mujer (aunque los hombres también pueden desarrollarlo)

• Tener más de 50 años

• Antecedentes familiares de cáncer de seno

• Ciertas mutaciones genéticas, como BRCA1 y BRCA2

PUBLICIDAD

• Exposición prolongada al estrógeno

Síntomas de cáncer de seno

• Un bulto o engrosamiento en el seno o cerca de él

• Cambios en el tamaño o la forma del seno

• Cambios en la piel del seno, como hoyuelos

• Secreción del pezón que no sea leche materna

• Enrojecimiento o descamación en el pezón o la piel del seno

• Dolor en cualquier área del seno

Acceso a la mamografía para la detección de cáncer de seno

Las afiliadas de Triple-S Advantage pueden visitar su centro radiológico de preferencia, incluyendo las clínicas SALUS, sin copago. También, pueden llamar al Centro de Servicio al Afiliado al 1-888-620-1919 libre de cargos de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Las personas audioimpedidas pueden llamar al 1-866-620-2520.