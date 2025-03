Al sudar, el cuerpo pierde agua junto con minerales importantes que se deben reponer rápidamente para que todo, desde las células hasta los procesos más complejos, funcione bien. Por eso, es crucial mantenerse hidratado antes, durante y después de cualquier actividad física.

El doctor Eric Adler es cirujano plástico facial, miembro de los Latin Doctors y colaborador de MCS.

La hidratación adecuada puede marcar la diferencia entre un rendimiento óptimo y el riesgo de enfrentar problemas de salud relacionados con la deshidratación. A corto plazo, la deshidratación puede causar dolor de cabeza, sed intensa y resequedad en la boca y la piel. En un estado más avanzado, puede acelerar la respiración y el ritmo cardíaco, causando mareos y confusión. A largo plazo, la falta de hidratación contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, diabetes, enfermedad pulmonar crónica y demencia, además de acelerar el envejecimiento prematuro.

Hidratarse antes del ejercicio es esencial para preparar el cuerpo y asegurar que esté en las mejores condiciones para la actividad física. Además de prevenir la deshidratación, consumir agua antes del ejercicio optimiza la función muscular, mejora la concentración y el enfoque mental.

Durante la actividad física, una buena hidratación ayuda a regular la temperatura corporal, lo cual es especialmente importante durante ejercicios intensos o en condiciones de alta temperatura. También mejora la circulación sanguínea, previene calambres musculares y proporciona energía para un rendimiento óptimo. Asimismo, contribuye a mantener la función cognitiva y la resistencia física, permitiendo que el cerebro y el cuerpo funcionen mejor por más tiempo.

Después de la actividad física, la rehidratación es esencial para ayudar al cuerpo a recuperarse y repararse. Hidratarse después del ejercicio facilita la eliminación de toxinas a través de la orina, promueve la recuperación muscular, restablece el equilibrio de electrolitos y reduce el riesgo de fatiga o debilidad. Igualmente, el consumo adecuado de líquidos después del ejercicio contribuye a restablecer el equilibrio hídrico en el organismo.

Es importante tener en cuenta que no todos los líquidos hidratan de la misma manera. Contrario a la opinión popular, ingerir líquidos no es lo mismo que hidratarse. El agua sigue siendo la opción más común, segura y efectiva para mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio.

Sin embargo, ciertos líquidos pueden ser más beneficiosos en momentos específicos. Las bebidas deportivas, por ejemplo, contienen electrolitos y carbohidratos que pueden ser útiles para la hidratación durante el ejercicio prolongado, ayudando a reponer los nutrientes perdidos a través del sudor. Por otro lado, los jugos de frutas naturales pueden proporcionar carbohidratos adicionales y nutrientes beneficiosos, aunque su contenido de azúcar debe considerarse con precaución.

Es importante destacar que las bebidas con cafeína o alto contenido de azúcar no son ideales para la hidratación, ya que pueden tener el efecto opuesto al deseado, causando deshidratación al actuar como diuréticos o provocando fluctuaciones en los niveles de azúcar en la sangre.

La cantidad de agua que debe beber cada día depende de varios factores, como la edad, el lugar donde se esté ejercitando, la intensidad de la actividad física y el peso corporal. Además, hay que tener en cuenta que el cuerpo no siempre pierde agua al mismo ritmo. Por ejemplo, si se hace ejercicio o se está activo en condiciones de calor, se suda más y se necesita beber más agua para mantenerse bien hidratado. En general, los expertos recomiendan beber la mitad del peso en onzas si no hay alguna condición en la que se limite su consumo. Recuerda que la mejor manera de mantenerte hidratado mientras haces ejercicio es bebiendo pequeñas cantidades de líquido. Si haces ejercicio durante más de una hora, beber líquidos que contengan carbohidratos añadidos te permitirá seguir con tu entrenamiento más tiempo y recuperarte más rápido. Recuerda que la nutrición para el ejercicio es otro aspecto vital, no solo para mejorar su rendimiento deportivo, sino también para preservar tu salud.

Beber agua=Más salud

Beber agua antes, durante y después del ejercicio es crucial para la salud y el rendimiento. Te compartimos los beneficios que tiene la hidratación para la práctica deportiva:

Regula la temperatura corporal: Durante el ejercicio, el cuerpo genera calor y lo disipa a través de la sudoración. La hidratación adecuada ayuda a mantener la temperatura corporal dentro de límites seguros.

Durante el ejercicio, el cuerpo genera calor y lo disipa a través de la sudoración. La hidratación adecuada ayuda a mantener la temperatura corporal dentro de límites seguros. Mejora el rendimiento físico: La hidratación óptima influye en el rendimiento deportivo. Una buena hidratación evita que pierdas fuerza y velocidad en tu entrenamiento o rutina.

La hidratación óptima influye en el rendimiento deportivo. Una buena hidratación evita que pierdas fuerza y velocidad en tu entrenamiento o rutina. Previene lesiones musculares: Hidratarse adecuadamente ayuda a prevenir lesiones musculares como calambres y desgarres.

Hidratarse adecuadamente ayuda a prevenir lesiones musculares como calambres y desgarres. Recuperación muscular: La hidratación adecuada ayuda a reponer los líquidos perdidos y contribuye a la reparación y regeneración muscular.