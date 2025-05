Hacer lo que quiere, sin ofender a nadie, es una de las reglas personales que Johnmichael Colón procura seguir para vivir en plenitud.

El ilusionista, motivador y conferenciante en inteligencia emocional se detiene con frecuencia a hacerse una pregunta clave: ¿Estoy haciendo lo que realmente quiero en este momento de mi vida? Con esa reflexión como punto de partida, repasa sus decisiones en todas las áreas —laboral, personal, emocional— y evalúa si está viviendo cada día de acuerdo con sus valores, inquietudes y sueños.

“¿Qué me ayuda a estar bien? Hacer lo que quiero. Estar pendiente de si, en este momento de mi vida, estoy haciendo cosas que me da la gana hacer, que disfruto. Si no estoy haciendo las cosas obligado, ‘forzado’; si estoy haciendo al menos una, dos, tres cosas exclusivamente por el placer de hacerlas, no porque vayan a producir nada”, sostuvo. Pero hace una aclaración importante: ese hacer lo que le dé la gana tiene que estar condicionado a no hacer daño u ofender a un tercero.

Esa búsqueda de coherencia también ha guiado muchas de sus decisiones profesionales. Un ejemplo claro es la creación del evento “Relación Es”, que dirige junto a Yizette Cifredo y Giovanny Rodríguez, y en el que abordan las relaciones desde una mirada abarcadora. Más que una estrategia de carrera, afirmó que su motivación fue el deseo de compartir con el público claves para vivir relaciones más saludables, con los demás y con uno mismo. El proyecto supuso riesgos e incluso fue cuestionado por personas que no le auguraban éxito, pero decidió seguir adelante simplemente porque sentía que era lo correcto.

Ese deseo de hacer y dar lo mejor de sí se refleja en su vida de pareja. En el plano sentimental, no escatima en reservar tiempo de calidad para compartir con su esposa, con quien mantiene una relación desde los 17 años. Priorizar ese vínculo es esencial. Aunque reconoce que han pasado por momentos difíciles, no ha habido un solo día en que cuestione la decisión de compartir su vida con la persona por quien siente una profunda admiración.

Para Johnmichael, en una relación de pareja saludable, las dos personas se sienten completas. No hay dependencia, sino un deseo genuino de apoyar al otro, y también de aceptar apoyo cuando las cosas no van bien. Asimismo, se trata de cultivar una amistad sólida que evolucione con el paso del tiempo y permita la transformación de cada cual. Es una unión donde no se espera perfección, y se reconoce que habrá rasgos o costumbres de la otra persona que no gusten… y eso está bien.

En las relaciones, dijo, la curiosidad es un ingrediente vital. Johnmichael recomendó que, sin importar los años que lleven juntos, siempre haya espacio para seguir conociendo a la pareja, en lugar de dar por sentado que se conocen por completo.

“Hace como dos meses, me enteré de algo sobre mi pareja que no sabía”, comentó a modo de ejemplo, subrayando la importancia de sostener conversaciones honestas y profundas para continuar evolucionando.

Para el también coach personal, la importancia de lograr la mejor relación sentimental posible está más que clara. “Tú lo tienes todo, y si tu relación está rota, no tienes nada”, sostuvo, al enfatizar su deseo de compartir con otros lo que ha aprendido y le ha funcionado para ser su mejor versión.

Su definición de bienestar incluye también cuidar el cuerpo y la mente. El ejercicio, por ejemplo, no es negociable. Aunque no se identifica como un atleta y reconoce que se cansa rápido de las rutinas, entrena de forma consistente en la actividad que capture su atención en cada etapa. Así ha pasado de correr a hacer crossfit, a jugar baloncesto y, más recientemente, pickleball.

El objetivo no es meramente cuidar su apariencia, sino que ha comprobado que moverse lo ayuda a procesar emociones, enfocarse y mantenerse presente.

“Nunca dejo de moverme, nunca dejo de hacer ejercicios. No lo hago para volverme experto en nada, sino por mi salud”, compartió.

Otro pilar esencial para él es decir la verdad, un principio que aplica con rigurosidad casi obsesiva. Considera que mentir —incluso en pequeñas cosas— crea ruido emocional y desconexión consigo mismo. Para él, ser honesto es una forma de cuidarse y de practicar inteligencia emocional cada día.

“En algún momento de mi vida estuve expuesto a la mentira, así que estoy relativamente obsesionado con que se diga la verdad todo el tiempo. El valor de la honestidad es integral para mí, para mi bienestar”, afirmó Johnmichael, quien cuenta con un bachillerato en Teología y una certificación en oratoria emitida por HarvardX. Sin embargo, asegura que su mayor preparación ha sido su propia experiencia de vida.

Se considera un apasionado del aprendizaje y constantemente indaga en distintas fuentes, autores y filosofías. Citando al reconocido psiquiatra y autor argentino Jorge Bucay, resumió tres acciones que resuenan con su propósito de vida: ser feliz, ayudar al otro a ser feliz y comprometerse a ser mejor todos los días.

“Quiero que la gente viva en mejores relaciones y, como consecuencia, sea más feliz”, concluyó.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.