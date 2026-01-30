El cáncer cervical es una enfermedad de salud que impacta a una gran cantidad de mujeres en Puerto Rico. Aunque a través de los años la medicina convencional ha logrado avances utilizando la cirugía, quimioterapia y radioterapia e igualmente ha logrado mejorar significativamente el diagnóstico y tratamiento, cada vez, más pacientes buscan alternativas complementarias para ayudarles a enfrentar el proceso de una manera integral. En ese escenario, la medicina naturopática ha ganado relevancia dentro del enfoque de la oncología integrativa, apoyando en la prevención y detección temprana al realizar pruebas diagnósticas y exámenes físicos.

Existen terapias naturales que pueden utilizarse de manera segura para apoyar a los pacientes con cáncer, enfocándose en una atención centrada en la paciente, tomando en consideración no solo la condición física, sino también su bienestar emocional y mental. Dentro de nuestro plan de tratamiento, podemos incluir intervenciones para el manejo del estrés, como técnicas de respiración, mindfulness y educación para lograr hábitos de vida saludables.

Entre las terapias más utilizadas se encuentra la acupuntura, un tratamiento con base científica que respalda su efectividad para aliviar efectos comunes durante el tratamiento oncológico, como náuseas, vómitos, dolor, fatiga y ansiedad. Igualmente, apoya su sistema inmunológico y bienestar general.

Otro pilar importante dentro de la medicina naturopática es la nutrición terapéutica individualizada, donde se apoya al paciente a través de la nutrición adaptada a sus necesidades y puede contribuir al fortalecimiento del cuerpo, apoyando su sistema inmunológico y mejorando la tolerancia a los tratamientos médicos.

Una de las modalidades dentro de la medicina naturopática que llama la atención es la medicina botánica, en la que se utilizan extractos estandarizados de plantas medicinales con propiedades altamente estudiadas en el contexto oncológico integrativo por su potencial para apoyar el sistema inmunológico, manejo de la inflamación y reducción de la fatiga. Entre las opciones se encuentran plantas adaptógenas y antiinflamatorias que pueden apoyar la respuesta al estrés físico y emocional que experimentan las pacientes durante el proceso.

Es importante recalcar que la seguridad de la paciente es un aspecto esencial, ya que no todos los suplementos naturales o plantas medicinales son adecuados durante el tratamiento de cáncer. Al igual que en otras enfermedades, hay algunos que pueden interferir con medicamentos oncológicos. Por ello, cualquier terapia complementaria debe ser evaluada cuidadosamente y supervisada por profesionales capacitados en medicina naturopática.

Es fundamental aclarar que la medicina naturopática no reemplaza el tratamiento médico convencional del cáncer cervical y tiene una función complementaria apoyando al ser humano a mejorar su calidad de vida y ayudar en el manejo de efectos secundarios asociados a los tratamientos oncológicos, siempre en coordinación con el oncólogo y el equipo de salud.

En la Clínica de Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez contamos con personal capacitado para ofrecer estos servicios. Para información y citas pueden comunicarse al 787-900-1213.

La autora es directora clínica de Medicina Naturopática de la Universidad Ana G. Méndez.