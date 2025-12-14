En esta época del año, cuando las luces iluminan nuestras calles y las familias se reúnen, muchos reflexionamos sobre lo vivido. Como endocrinóloga en el área oeste de Puerto Rico, he tenido el privilegio de acompañar a mis pacientes en sus procesos de salud. Cada diciembre recuerdo que la salud integral es un regalo que debemos cultivar todos los días. No se trata solo de medicamentos, sino también de intención, amor propio y apoyo. Todo en nuestro cuerpo y en nuestra vida está interconectado, y cuando cuidamos cada dimensión, construimos personas más saludables y comunidades más fuertes.

La doctora Kiomarie Dávila Torres es endocrinóloga y colaboradora de MCS. ( Suministrada )

Cada paciente trae consigo mucho más que números en un laboratorio. Llega con responsabilidades, cansancio, emociones acumuladas y sueños pendientes. Algunos buscan claridad; otros, consuelo, pero casi todos llegan buscando esperanza: un espacio donde sentirse escuchados y guiados con sensibilidad y respeto. En mi oficina no llegan diagnósticos; llegan personas. Madres agotadas, padres cuidadores, adultos en plena lucha emocional y puertorriqueños trabajadores que, a pesar de sus cargas, buscan sentirse mejor.

En mi práctica veo cómo el estrés, la falta de sueño y la rutina acelerada impactan la salud del puertorriqueño promedio. Parte de mi trabajo no es solo explicar un diagnóstico, sino ayudar a cada persona a reconectar consigo misma. Cuando un paciente entiende su condición y recibe apoyo genuino, algo cambia: comienza a cuidarse con intención y propósito.

La Navidad es un momento perfecto para hablar de renovación. Para muchos, es la oportunidad de reorganizar su vida, retomar metas y prestar atención al bienestar. La salud es una de esas áreas que debemos revisitar constantemente, porque sin ella no podemos disfrutar plenamente lo que amamos.

La prevención es un pilar esencial dentro del enfoque integral. Detectar a tiempo la prediabetes, las condiciones tiroideas o el síndrome metabólico puede cambiar la trayectoria de vida. La prevención no siempre implica grandes sacrificios; a veces comienza con pasos pequeños: caminar más, hidratarse adecuadamente, organizar las comidas o dormir mejor. Son acciones sencillas, pero consistentes, que con el tiempo tienen un impacto enorme.

La salud mental también es parte indispensable del bienestar. Nada funciona bien cuando la mente está abrumada. El cuerpo habla y, muchas veces, lo hace a través de síntomas provocados por el agotamiento emocional. Por eso, la colaboración entre psicólogos, nutricionistas, médicos primarios y especialistas es esencial. La salud no es un trabajo individual; es un esfuerzo en equipo donde cada profesional aporta una pieza vital.

Como pueblo, los puertorriqueños somos solidarios y resilientes. Cuando una comunidad se educa, se une y se apoya mutuamente, la salud colectiva mejora. La salud no se construye en aislamiento. Se fortalece con la participación de familias, escuelas, profesionales e instituciones que sirven a nuestro país.

Adoptar un enfoque integral significa reconocer que cada persona merece una atención humana y adaptada a su realidad. Mi compromiso como endocrinóloga es ofrecer un espacio donde cada paciente se sienta escuchado y acompañado. La medicina no es solo tratar síntomas; es guiar hacia una vida más plena, donde cada decisión esté alineada con bienestar y propósito.

En este cierre de año, invito a cada persona a preguntarse: “¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi mente? ¿Qué necesita mi espíritu?”.

La salud integral no exige perfección; exige compromiso. Lo repito constantemente:

No se trata de perfección, sino de persistencia, de ser amable contigo y de recordar que cada día es una oportunidad nueva.

Recomendaciones prácticas para estas Navidades:

Incluye alimentos frescos entre tantas tentaciones festivas.

Camina después de las comidas para ayudar a controlar el azúcar.

Mantente hidratado; el agua siempre es tu aliada.

Equilibra indulgencias con movimiento y descanso.

Prioriza tus medicamentos y no tomes vacaciones del tratamiento.

Un desliz no define tu proceso; retoma el camino con calma.

Que esta Navidad sea un recordatorio de que cuidarnos es un acto de amor propio. Cuando aprendemos a cuidarnos, nuestra energía, nuestro cuerpo y nuestra vida también florecen, trayendo paz, claridad y un profundo sentido de esperanza para el nuevo año que comienza. Tanto mi equipo como yo les deseamos a cada uno de ustedes una feliz Navidad, Puerto Rico.

