Con la mitad del año recorrido, algunos piensan que se les acorta el tiempo para alcanzar esas metas profesionales que se trazaron a inicios de este 2025. Pero, deben saber que aún hay oportunidad para trabajar con esos objetivos.

Es necesario comprender que las metas a largo plazo pueden ser complicadas para nosotros porque, según Brenda Irizarry, coach profesional, psicóloga industrial y directora del International Coaching Institute PR, “nuestro cerebro no está preparado”.

“El cerebro evita gastar energía, evita esa incomodidad y tiene temor de fallar. Así que es muy normal que nos pongamos metas a largo plazo y que las evitemos. Comprendiendo esto, podemos partir de la premisa que es saludable hacer una pausa y retomar todo lo que nos propusimos”, explicó la también directora de la transformación organizacional de INprende.

Una vez identificamos que queremos lograr un avance en esas metas que se han quedado atascadas con el paso de los meses, la coach profesional recomienda “hacerle un ʿhackeo’ al cerebro”.

“Con esto lo que queremos es que nuestro cerebro esté alerta o consciente para poder decidir qué es lo que voy a hacer, porque solemos perdernos y no hacemos lo que nos hemos propuesto”, reconoció la psicóloga industrial.

Recomendaciones

1. Convertir la meta en micrometas. Esto te ayudará a no pensar que necesitamos tanta energía para lograr la meta que te has propuesto.

2. Utilizar elementos visuales para mantenerte enfocado. Pon un fondo de pantalla en el celular con un recordatorio de una imagen de esa meta que estás trabajando. Es un hack visual que te conecta con esa meta.

3. Pautar una alarma con propósito. Esa alarma con propósito te mantiene enfocado, se programa para que te recuerde que, por ejemplo: “hoy doy un paso hacia la certificación que quiero”, “Tengo que entregar esto en tal fecha”, esto te recuerda tus metas.

4. Utilizar contraseñas relacionadas a tu meta. Aprovecha el uso constante de contraseñas para utilizar palabras o frases que te conecten con aquello que quieres lograr. Por ejemplo: “Voy por mi meta 2025”. Eso es un recordatorio a nivel cognitivo que te deja saber que, a fin de año, quieres lograr esa meta.

5. Utilizar post-it emocionales. La gente busca estar motivada y la motivación tiene que ver con las emociones. Entonces, puedes escribir una frase diciendo cómo te vas a sentir a fin de año, luego de lograr esa meta. Eso lo pones en un lugar visible en un papelito.

6. Tener un playlist de enfoque. Pon una música que te guste a la hora de trabajar en esa meta. Esto hace que, al escucharla, tu cerebro se conecte con esa tarea en específico y te motives. Lo que queremos es más oxitocina y que el cerebro esté contento para poder seguir adelante.

7. Diario de microhistorias. Puedes tener un diario donde lleves una bitácora de lo que haces con respecto a esa meta. De esa manera, puedes ver tus avances y celebrarlos.

8. Practicar el mindfulness. Recomienda que, dos minutos antes de comenzar el día o de iniciar esa tarea, te hagas la pregunta: ¿Lo que voy a hacer hoy, me acerca a la meta? El cuestionarte prepara tu cerebro y lo enfoca en lo que realmente te mueve y te acerca a esa meta deseada.

9. El truco de los 10 minutos. Aunque necesites dedicarle, por ejemplo, una hora a esa tarea, puedes “hackear” el cerebro diciendo que trabajarás solo unos 10 minutos porque, si comienzas de una manera liviana, seguramente te vas a extender. De ese modo “engañas” un poco al cerebro y este concede el que se comience con la tarea, que siempre es lo más difícil. Luego, seguirla es más sencillo.

10. Bloqueos sagrados en la agenda. Hay tareas que se evaden porque no nos gustan y el cerebro les huye. Debes bloquear y reservar “tiempos sagrados” en tu agenda, espacio que no sean negociables. Siempre dedicarte ese tiempo a cumplir tu meta: sí o sí.

Si no logras tus metas este 2025

Si a pesar de tu esfuerzo, llega el fin de año y no logras las metas que te has propuesto, Irizarry sostuvo que debes reconocer el esfuerzo realizado como una meta alcanzada y tomarlo como un nuevo reto.

“Es importante reconocer cualquier tipo de esfuerzo, el que te hayas planteado esa meta, ya es un camino recorrido. No debes castigarte, debes ser compasivo porque no son procesos lineales. Todos los que hemos logrado algo ha sido con altas y bajas. Hay que normalizar que las cosas no siempre son como las pensamos. Y, si las metas están alineadas a nuestro bienestar, no debemos desistir de la meta. Si este 2025 no lo logras, el próximo año es una nueva oportunidad y con nuevos bríos”, resaltó la coach profesional.

Ya, a fin de año, más que lamentarse por lo que no se logró, debes realizar una introspección e identificar qué ganas en el proceso. “La pregunta que debes hacerte es ¿qué aprendí sobre esta meta en mi vida? A lo mejor la tienes que retomar, la tienes que transformar, a lo mejor no era la meta que debías ponerte. Pero la pregunta te ayudará en tu crecimiento personal que, en definitiva, es lo que todo el mundo quiere”, puntualizó Irizarry.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.