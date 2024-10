Ser agradecida y siempre buscarle el lado positivo a la vida es parte de la fórmula que ha llevado a la talentosa actriz y comediante Norwill Fragoso a encontrar un estado de bienestar y salud en su vida.

La polifacética artista, oriunda de Santurce, afirmó que la salud “es un complemento de lo físico, lo emocional y lo espiritual”, y que el bienestar “es aquello que te permite estar pleno”.

Para lograr ese balance, Norwill siempre trata de tener como principal regulador y guía su propio cuerpo. Conocerse, escucharse y saber actuar conforme a lo que necesita su cuerpo son acciones que le han llevado a experimentar esa plenitud.

“Yo creo que nosotros somos parte de cómo nos sentimos. Eso nos ayuda a poder rendir tanto física como mentalmente. Entonces, debemos comprender la importancia de conocer el cuerpo; conocernos; saber cómo nos sentimos para poder rendir óptimamente en todas las actividades que se nos presenten. Yo estoy muy consciente de mi cuerpo; cuando mi cuerpo me habla, yo lo escucho”, describe la también maestra de teatro.

Sus principales aliados en el cuidado de su salud son los chequeos rutinarios, los cuales cobran mayor importancia por su padecimiento de hipotiroidismo.

“La salud y el bienestar van de la mano con los chequeos rutinarios. Yo he compartido, en más de una ocasión, que padezco de hipotiroidismo. Esa condición a mí me la diagnosticaron en el 2018 y, porque conozco mi cuerpo, me acerqué a la doctora y le dije: ‘yo creo que tengo [una enfermedad de] tiroides’ porque conocía los síntomas. Ese es uno de los asuntos de salud con el que tengo que aprender a vivir toda mi vida”, reconoció la artista, quien es parte del elenco del programa “Raymond y sus Amigos”, que transmite Telemundo.

Desde entonces, Norwill procura tener un monitoreo constante de su salud y se ha adherido a su tratamiento para mantener su enfermedad controlada.

“Yo, sin mi pastilla, no vivo. Lo primero que hago al abrir mis ojos, después de darle gracias a Dios por un día más de vida, es tomarme mi pastilla, porque esa pastilla permite que mi tiroides funcione. Siempre tengo presente escuchar mi cuerpo y monitorearme con los chequeos rutinarios. Uno sabe cuándo empieza a aumentar de peso, pues volver a la dieta, irlo controlando. Gracias a la disciplina que tengo, mi tiroides está regulada”, mencionó la actriz.

Uno de los principales efectos de su padecimiento es que no le permite tener control sobre su peso, aspecto que, dijo, muchas personas no entienden y juzgan sin conocer.

“Muchos piensan que el sobrepeso es sinónimo de falta de salud, pero, a veces, no es porque la gente coma mucho o coma mal, es porque hay enfermedades que impiden que puedas adelgazar con la rapidez que otra gente puede hacerlo. Hay mucha gente que critica mi peso sin conocer los efectos del hipotiroidismo. Yo creo que a la gente hay que enseñarle que, antes de pasar juicio sobre el cuerpo de una persona, es importante conocer su historia. Hay que dejar de ser tan duros con los otros”, instó.

Además del manejo y control de su afección, Norwill procura siempre fortalecer la salud emocional “porque, muchas veces, nuestros dolores físicos vienen de nuestra salud emocional”.

“Yo tomé una decisión de ser feliz, y eso me permite mi bienestar. Soy una persona altamente optimista. Son muy pocas las veces que los pensamientos negativos o pesimistas se cuelan por mi cabeza porque creo que las cosas pasan por algo. Uno recibe las bendiciones de la vida, dependiendo de la actitud en la que uno viva la vida”.

“Es condición de humanos el frustrarse, agotarse y quejarse, pero uno no puede abrazarse a esa mala costumbre; uno tiene que hacer un análisis exhaustivo y decir: ‘en una balanza, cuántas veces al día yo agradezco por lo que tengo o me quejo de lo que tengo’. Lo que pensamos es reflejo de lo que somos”, puntualizó la comediante.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.