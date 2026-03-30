Julia Michelle Santiago era fuerte, muy saludable y atlética. Tanto así que había competido en el San Juan Half Ironman cuando, hace 12 años, recibió una noticia impensada: tenía cáncer de colon.

‘’Yo tenía 45 años cuando llegué al hospital muriéndome, no sabía que tenía cáncer de colon y fue todo bien extraño. Cuando me diagnosticaron, en octubre del 2014, ese mismo año para el mes de abril, yo había realizado el San Juan Half Ironman, una carrera de alto rendimiento”, explicó Santiago.

Julia, quien es diseñadora de vestuario para la industria fílmica, entrenó durante aproximadamente nueve meses con todos los síntomas clásicos de un cáncer de colon, pero reconoció que nunca los asoció.

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“Tenía falta de energía, cambio en el ritmo de evacuación, acidez, sueño por las tardes. Yo estaba padeciendo cáncer y no lo sabía. Nunca atendí estos síntomas porque los asociaba al entrenamiento tan arduo que estaba llevando a cabo para prepararme para esa carrera. De hecho, corrí la carrera, hice buenos tiempos y, después de la carrera, me fui sintiendo cada vez peor”, narró.

Seis meses más tarde, su situación se agravó cuando experimentó un dolor intenso en el abdomen y acudió al hospital.

“No podía evacuar y, de repente, se me empezó a inflar el estómago; parecía que tenía como cuatro meses de embarazo. Llegué a tener la hemoglobina en 8. Me hospitalizaron por 17 días. Les tomó alrededor de nueve días estabilizarme antes de poder realizarme una colonoscopia y descubrir que tenía cáncer de colon. Así fue como me enteré”, relató Julia, quien confesó que desconocía lo que era un cáncer de colon, incluso, pensaba que era algo que les daba solo a los hombres.

Cuando realicé que era un cáncer totalmente prevenible, tomé la decisión de hacer algo porque lo que me pasó a mí no tenía que pasarle a nadie más - Julia Michelle Santiago

Es así como, habiendo terminado una prestigiosa competencia deportiva, comenzó la carrera más importante de su vida: la lucha contra el cáncer colorrectal.

“Me operaron, me mandan a mi casa con una ileostomía (cirugía que se realiza para llevar los desechos fuera del cuerpo) y, como al mes, empecé un tratamiento por los próximos seis meses.

A los dos meses de mi quimioterapia ya conocía más de mi enfermedad y, cuando realicé que era un cáncer totalmente prevenible, tomé la decisión de hacer algo porque lo que me pasó a mí no tenía que pasarle a nadie más”, sostuvo Julia, quien, hace 10 años, colabora con la Coalición de Cáncer Colorrectal y, desde el año pasado, es su presidenta.

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Además, lidera el Juliastrong Movement y JuliaStrong The Podcast, plataformas que utiliza para seguir llevando el mensaje de prevención sobre el cáncer colorrectal y las herramientas para fomentar estilos de vida saludables, padezcan o no de cáncer.

“Soy sobreviviente de cáncer de colon, 12 años en remisión… ¡A Dios gracias! Y llevamos 12 años fomentando una vida positiva, activa y llena de amor propio. Estas fueron las herramientas que utilicé para superar mi cáncer y que recomiendo que las personas pueden utilizar para sobrellevar el cáncer”, dijo.

En su pódcast, dirigido a los sobrevivientes y pacientes, comparte información útil sobre salud y respuestas a las dudas más frecuentes con el objetivo de empoderarlos.

En su rol como presidenta de la Coalición de Cáncer Colorrectal, impulsó el rediseño de la página web coloncancerpr.org y trabaja en concientizar a los adultos jóvenes ante el aumento de casos en esa población.

“El 15 de febrero iniciamos nuestra campaña “Talking Toilet”, dirigida a los adultos jóvenes, ya que es una población que no siempre considera este tipo de riesgo. Está basada en data científica reciente del Centro Comprensivo de Cáncer y la Universidad de Puerto Rico que evidencia un aumento en la incidencia de cáncer de color en personas de 25 a 49 años, mientras que en mayores de 50 va en descenso”, informó.

Los protagonistas de esta iniciativa son tres toilets que explican de forma sencilla los síntomas, la prevención y la importancia de la detección temprana. Las voces de estos tres personajes son Molusco, Pamela Noa y Alí Warrington.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.