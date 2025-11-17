Para una persona mayor que vive con diabetes, el acceso constante a atención médica, medicamentos y suministros es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Una de las mayores ventajas que tienen los adultos mayores en Puerto Rico es la cobertura de Medicare y los planes Medicare Advantage, que ofrecen herramientas, servicios y programas diseñados para mejorar el manejo y control de la enfermedad.

En la isla, alrededor del 19.7 % de la población adulta vive con diabetes, más de 500,000 personas, de estos, los adultos de 65 años o más son el grupo de mayor prevalencia con un 39.9b%, según el Departamento de Salud de Puerto Rico (2023). Conocer bien lo que cubre Medicare y asegurarse de que cada servicio y beneficios se utilicen al máximo, puede marcar una gran diferencia en la vida de los adultos mayores que viven con diabetes.

Beneficios más allá de medicamentos y consultas

Medicare y Medicare Advantage ofrecen un enfoque de salud integral que incluye:

Servicios preventivos y de manejo integral

Exámenes de laboratorio (HbA1c, función renal, lípidos)

Evaluaciones oftalmológicas para prevenir retinopatía

Cuidado de pies para evitar úlceras e infecciones

Consulta nutricional con dietistas licenciados

Apoyo psicológico para el manejo emocional

Terapia física y rehabilitación para preservar movilidad

Programas de manejo de condiciones crónicas y educación

Dispositivos y suministros esenciales

Monitores continuos de glucosa (CGM)

Tirillas reactivas, lancetas y sensores

Bombas de insulina y otros equipos relacionados

Complicaciones que se pueden evitar

El acceso y uso adecuado de estos servicios no solo mejora el control de la glucosa, sino que puede evitar complicaciones:

Amputaciones: Las revisiones de pies y cuidados preventivos reducen el riesgo de úlceras e infecciones que, de no tratarse, pueden llevar a amputaciones.

Problemas cardiovasculares: La diabetes mal controlada aumenta la probabilidad de infartos y derrames cerebrales; el monitoreo y tratamiento temprano ayudan a prevenirlos.

Enfermedad renal: Los exámenes regulares permiten detectar daño renal en etapas iniciales y retrasar su progresión.

Pérdida de visión: Los exámenes oculares periódicos ayudan a prevenir la retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores.

Integración para un mejor control

En Puerto Rico, la mayoría de los beneficiarios de Medicare están inscritos en planes Medicare Advantage. Estos planes combinan cobertura hospitalaria (Parte A), médica (Parte B) y de medicamentos (Parte D), e incluyen beneficios adicionales de coordinación y programas de apoyo para condiciones crónicas.

Gracias a este enfoque integrado, los pacientes reciben acompañamiento constante, educación personalizada y acceso a dispositivos modernos, lo que mejora la adherencia al tratamiento y previene complicaciones. Medicare no solo representa un seguro médico, es una herramienta de prevención, manejo y control. Cuando se conocen sus beneficios y se utilizan en su totalidad, se logra lo más importante, una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.

La autora es comunicadora en salud y la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Para más información, llama al 787- 729-2210, accede a www.diabetespr.org o escribe a información@diabetespr.org.