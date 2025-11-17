Prevención y apoyo para adultos mayores con diabetes
Casi cuatro de cada diez adultos mayores en la isla viven con diabetes; conocer y utilizar los beneficios de Medicare puede ser clave para su salud
Para una persona mayor que vive con diabetes, el acceso constante a atención médica, medicamentos y suministros es fundamental para prevenir complicaciones a largo plazo. Una de las mayores ventajas que tienen los adultos mayores en Puerto Rico es la cobertura de Medicare y los planes Medicare Advantage, que ofrecen herramientas, servicios y programas diseñados para mejorar el manejo y control de la enfermedad.
En la isla, alrededor del 19.7 % de la población adulta vive con diabetes, más de 500,000 personas, de estos, los adultos de 65 años o más son el grupo de mayor prevalencia con un 39.9b%, según el Departamento de Salud de Puerto Rico (2023). Conocer bien lo que cubre Medicare y asegurarse de que cada servicio y beneficios se utilicen al máximo, puede marcar una gran diferencia en la vida de los adultos mayores que viven con diabetes.
Beneficios más allá de medicamentos y consultas
Medicare y Medicare Advantage ofrecen un enfoque de salud integral que incluye:
Servicios preventivos y de manejo integral
- Exámenes de laboratorio (HbA1c, función renal, lípidos)
- Evaluaciones oftalmológicas para prevenir retinopatía
- Cuidado de pies para evitar úlceras e infecciones
- Consulta nutricional con dietistas licenciados
- Apoyo psicológico para el manejo emocional
- Terapia física y rehabilitación para preservar movilidad
- Programas de manejo de condiciones crónicas y educación
Dispositivos y suministros esenciales
- Monitores continuos de glucosa (CGM)
- Tirillas reactivas, lancetas y sensores
- Bombas de insulina y otros equipos relacionados
Complicaciones que se pueden evitar
El acceso y uso adecuado de estos servicios no solo mejora el control de la glucosa, sino que puede evitar complicaciones:
Amputaciones: Las revisiones de pies y cuidados preventivos reducen el riesgo de úlceras e infecciones que, de no tratarse, pueden llevar a amputaciones.
Problemas cardiovasculares: La diabetes mal controlada aumenta la probabilidad de infartos y derrames cerebrales; el monitoreo y tratamiento temprano ayudan a prevenirlos.
Enfermedad renal: Los exámenes regulares permiten detectar daño renal en etapas iniciales y retrasar su progresión.
Pérdida de visión: Los exámenes oculares periódicos ayudan a prevenir la retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera en adultos mayores.
Integración para un mejor control
En Puerto Rico, la mayoría de los beneficiarios de Medicare están inscritos en planes Medicare Advantage. Estos planes combinan cobertura hospitalaria (Parte A), médica (Parte B) y de medicamentos (Parte D), e incluyen beneficios adicionales de coordinación y programas de apoyo para condiciones crónicas.
Gracias a este enfoque integrado, los pacientes reciben acompañamiento constante, educación personalizada y acceso a dispositivos modernos, lo que mejora la adherencia al tratamiento y previene complicaciones. Medicare no solo representa un seguro médico, es una herramienta de prevención, manejo y control. Cuando se conocen sus beneficios y se utilizan en su totalidad, se logra lo más importante, una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores.
La autora es comunicadora en salud y la directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Para más información, llama al 787- 729-2210, accede a www.diabetespr.org o escribe a información@diabetespr.org.
