El cáncer de seno continúa siendo el diagnóstico oncológico más frecuente entre las mujeres en Puerto Rico y el mundo.

Según la Sociedad Americana del Cáncer, aproximadamente 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con esta enfermedad a lo largo de su vida. En la isla, se estima que el cáncer de seno representa alrededor del 30 % de los nuevos casos de cáncer en mujeres cada año, lo que resalta la urgencia de la detección temprana.

“Cuando hablamos de cáncer de seno, la detección temprana marca la diferencia. Una mamografía a tiempo puede salvar vidas, ya que permite identificar lesiones en etapas iniciales, cuando los tratamientos son más efectivos y las probabilidades de recuperación son mayores”, destacó la doctora Zuleika Díaz, cirujana de seno del Centro Médico Episcopal San Lucas (CMESL).

El Centro de Imágenes Integrado San Lucas cuenta con la tecnología más avanzada y un equipo multidisciplinario especializado en la evaluación diagnóstica de la salud mamaria. Ofrece servicios de mamografía digital, sonomamografía, Breast MRI y biopsias, todo en un mismo lugar, con la comodidad y confidencialidad que los pacientes merecen.

Como parte de su compromiso con la comunidad, CMESL realizó la quinta edición del San Lucas de Rosa Fashion Show, un evento que rinde homenaje a las mujeres que han enfrentado esta enfermedad. Las participantes, pacientes de sus hematólogos oncólogos, compartieron su valentía y fortaleza, desfilando como símbolo de esperanza y recordando la importancia de la prevención. En estos cinco años, más de 70 mujeres han formado parte de esta iniciativa.

En CMESL reafirman su misión de educar, prevenir y acompañar a cada paciente en su camino hacia la salud, porque la lucha contra el cáncer de seno comienza con un paso: la detección temprana.

Para más información sobre los servicios del Centro de Imágenes Integrado San Lucas, visita www.sanlucaspr.org o llama al 787-844-2080. También, puedes seguir al hospital en sus redes sociales como @CentroMedicoEpiscopalSanLucas.