The B-12 Store está localizado en The Mall of San Juan, San Patricio Plaza, Mayagüez Mall y Plaza Las Américas. ( Suministrada ) Presentado por PUBLICIDAD The B-12 Store continúa fortaleciendo su presencia en Puerto Rico, transformando el bienestar de las personas a través de sus servicios de salud y medicina preventiva. Según la información suministrada por el cliente, des­de su llegada al mercado “nos hemos consolidado como líderes en ofrecer una alternativa segura, confiable y res­paldada por profesionales médicos para quienes buscan mejorar su salud y calidad de vida. Hoy reafirmamos ese compromiso al presentar nuestra línea exclusiva de Premium IV Therapies, disponibles únicamente en The Mall of San Juan”. Indicó, también, que estas terapias intravenosas prémium están diseñadas para reponer, rejuvenecer y revitalizar el cuerpo, ofreciendo beneficios que van desde el aumento de energía, el fortalecimiento del sistema inmunológico y la recuperación muscular, hasta el antienvejecimiento y el apoyo metabólico. Cada infusión es formulada cuidadosamente para potenciar tu bienestar y ayudarte a alcanzar tu mejor versión, una gota a la vez. PUBLICIDAD Entre las terapias de The B-12 Store están Iron Boost IV, Athletic Performance & Recovery, Hangover Recovery y Antiviral Immune Recovery, High Dose Vitamin C y NAD+ IV, Migraine & Anxiety Recovery y Metabolic Support. En The B-12 Store no se necesita cita previa. Su equipo de profesionales médicos está compuesto por doctores, nutricionistas y enfermeras graduadas. Está localizado en The Mall of San Juan, San Patricio Plaza, Mayagüez Mall y Plaza Las Américas. Este contenido comercial fue redactado y/o producido por el equipo de GFR Media .