La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) promueve el tratamiento con buprenorfina, una intervención médica segura y respaldada por evidencia científica para el trastorno por uso de opioides.

¿Cómo ayuda la buprenorfina?

La buprenorfina, un medicamento de acción prolongada aprobado por la FDA, se utiliza en personas afectadas por opioides como la heroína, el fentanilo y medicamentos recetados para el dolor. Constituye un puente hacia la recuperación al reducir los síntomas de abstinencia y el deseo intenso de consumir, favoreciendo la permanencia en tratamiento y la reconstrucción de la vida.

No es sustituir una adicción por otra

La buprenorfina, la metadona y la naltrexona son medicamentos utilizados para este trastorno. Como señala SAMHSA (2009), su uso para tratar la adicción a opioides es comparable al tratamiento farmacológico de otras enfermedades crónicas como las cardiovasculares o la diabetes. Bajo supervisión clínica, forman parte de un tratamiento médico dirigido a estabilizar al paciente y favorecer su recuperación.

PUBLICIDAD

Cuando una persona con dependencia física a opioides deja de consumirlos, puede experimentar dolor, vómitos, diarrea, escalofríos, ansiedad y agitación, entre otros síntomas. Esto puede dificultar el tratamiento y aumentar el riesgo de volver al consumo.

El compromiso de ASSMCA

Proveer tratamiento con buprenorfina mediante las Clínicas de Tratamiento Integral Asistido con Medicamentos (CTIAM) de Bayamón y Ponce reafirma el compromiso de ASSMCA con una salud pública basada en evidencia y centrada en la dignidad humana.

La evidencia demuestra que el tratamiento con medicamentos para el trastorno por uso de opioides puede asociarse con menor uso de opioides ilícitos, mayor retención en tratamiento y reducción del riesgo de mortalidad y sobredosis. Sin embargo, la recuperación requiere una mirada integral. Según las necesidades de cada persona, el tratamiento puede complementarse con intervenciones psicológicas, trabajo social, consejería, atención médica y servicios de apoyo que fortalezcan su funcionamiento personal, familiar, laboral y comunitario.

Precisamente, esta mirada científica y humana forma parte del cambio que promovemos mediante nuestra campaña educativa “SE BUSCA”, dirigida a reducir el estigma asociado a la adicción y combatir la falsa creencia de que recibir buprenorfina, metadona o naltrexona equivale a sustituir una adicción por otra. Por el contrario, significa recibir atención médica para una enfermedad que requiere tratamiento, seguimiento y continuidad.

Por eso, SE BUSCA una sociedad capaz de mirar más allá del diagnóstico y del medicamento; una sociedad que comprenda que tratar la adicción es cuidar la salud, preservar la dignidad y salvar vidas.

Para recibir más información, escriba a opioides@assmca.pr.gov o escanee el código de barras para acceder a servicios disponibles para tratar la adicción.

La autora es administradora de la ASSMCA. Campaña subvencionada por fondos PR-SOR, T1087840